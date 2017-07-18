 Kızılcabölükspor'da Fevzi Can uzattı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    'da Fevzi Can uzattı

    <a href="/index/kizilcabolukspor?id=7bca0b97-287e-4af8-a5c4-91d88b7ba92e" class="" rel="tag">Kızılcabölükspor</a>'da Fevzi Can uzattı

    Denizli'nin 3'üncü Lig'deki temsilcisi 'un geçen sezon ara transferde İstanbulspor'dan renklerine bağladığı genç forvet oyuncusu Fevzi Can Bozkuş'un sözleşmesi uzatıldı.

    Geride bıraktığımız sezon ikinci yarıda 9 lig, 2 de kupa maçında forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun Mayıs 2018'de sona ermesi gereken sözleşmesi Mayıs 2019'a kadar uzatıldı. Genç golcü 'da mutlu olduğunu, yeni sezonda atağı gollerle takımın başarasına katkı sağlamak istediğini söyledi.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:10
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