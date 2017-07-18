Kızılcabölükspor'da Fevzi Can uzattı
Denizli'nin 3'üncü Lig'deki temsilcisi Kızılcabölükspor'un geçen sezon ara transferde İstanbulspor'dan renklerine bağladığı genç forvet oyuncusu Fevzi Can Bozkuş'un sözleşmesi uzatıldı.
Geride bıraktığımız sezon ikinci yarıda 9 lig, 2 de kupa maçında forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun Mayıs 2018'de sona ermesi gereken sözleşmesi Mayıs 2019'a kadar uzatıldı. Genç golcü Kızılcabölükspor'da mutlu olduğunu, yeni sezonda atağı gollerle takımın başarasına katkı sağlamak istediğini söyledi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:10
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Aslan gibi teklif
Toplam 19
Yorum
iyi iyi yıldız aldıkça sönüyo.bi iki daha alırsa kümeye oynar
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Dörtte sıfır!
Toplam 14
Yorum
derinlik yok kalite yok takım da kalite yok bir kaç futbolcu dışında fener topçusu değiller hiç biri transfer de yapamıyoruz tek ümit aykutun ofansif bir takimoyunu
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Isla Fenerbahçe'de
Toplam 35
Yorum
Veysi MİDYAT Bence G.Gönül ´ün bir tık üstü . iyi transfer. Böylece sağ bekimiz de artık hücuma katılabilecek
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