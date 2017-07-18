Geride bıraktığımız sezon ikinci yarıda 9 lig, 2 de kupa maçında forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun Mayıs 2018'de sona ermesi gereken sözleşmesi Mayıs 2019'a kadar uzatıldı. Genç golcü Kızılcabölükspor'da mutlu olduğunu, yeni sezonda atağı gollerle takımın başarasına katkı sağlamak istediğini söyledi.