Karacabey Birlikspor’a 2 savunmacı
Spor Toto 3'üncü Ligi takımı Karacabey Birlikspor, Osmanlıspor’dan defans oyuncusu Samet Göker ve Yeşil Bursa’un savunma oyuncusu Sedat Dursun’u transfer etti.
İmza törenine Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, Asbaşkan Fahrettin Dengiz ve yöneticiler hazır bulundu. Samet Göker ile 3 yıllık, Sedat Dursun ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Uğur Koçak, yaptığı konuşmada şöyle dedi:"Yaptığımız 2 transferle birlikte 17 oyuncumuz oldu. Geçen sene en çok gol atan takımlardan biri olmamıza rağmen, kalemizde en çok gol gören takımlardan biriydik. Bu sene daha güçlü bir takım oluşturduk. Amacımız bir üst lige çıkmak."
Osmanlıspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki Samet Göker, futbola İzmirspor'da başladı. Daha sonra sırasıyla Polatlı Bugaşspor, Ankaraspor, Altınordu, Osmanlıspor, Aydınspor ve son olarak Bugaşspor formalarını giydi.Bursaspor alt yapısından yetişen 1997 doğumlu Sedat Dursun ise 3'üncü Lig ekiplerinden Yeşil Bursa'da oynadı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:48
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Hedefteki isim Tudor
Toplam 98
Yorum
Mustafa Todor suçlu yönetim suçlu peki eli belinde dolaşan gamsız sinan in selçuk un yaşının hiç mi suçu yok kimse onları eleştirmiyor bile yazık
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Acemi şansı
Toplam 89
Yorum
gsli bu hep böyle gitmez elbet. gün olur devran döner kuşların ümüğünü sıkarız yine
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Hedefteki isim Tudor
Toplam 98
Yorum
bnt bir fenerbahçeli olarak lan acaba dursun gizli fenerbahçeli mi aziz de gizli g.saray lımı :)))))
Karacabey Birlikspor’a 2 savunmacı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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