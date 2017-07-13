Kemerspor 2003'te olağanüstü genel kurulda güven tazeleyen Başkan İsmail Selami Minta idaresindeki yeni yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını Tekirova Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Minta, "8 Temmuz'da yaptığımız olağanüstü genel kurulumuzla yeni yönetimimizi oluşturduk. İnşallah bu yeni yönetim kurulumuz başta takımımıza sonra bizler için hayırlı uğurlu olur.



"Birlikte çalışalım"

Hedeflediğimiz 2'nci Lige inşallah ulaşırız. Ligler bitmeden önce Antalyaspor yönetimi 'birlikte çalışalım' diye teklifte bulunmuştu. Liglerin bitmesiyle yerel yönetimle fikir ayrılığına düştük. Bu nedenle olağanüstü kongre kararı almıştık. Hemen ertesi günü belediye başkanı Kemerspor'a bütün desteğini çekeceğini söyleyince biz de takımın ortada kalmaması adına tekrar devam kararı aldık. Hem takımımız açısından hem de Antalyaspor açısından faydalı olacağına inanarak Antalyaspor ile birlikte çalışma kararı aldık. Koordinenin daha iyi sağlanması için Antalyaspor yönetiminden 5 arkadaşımızı olağanüstü kongrede listemize aldık" dedi.



KEMERSPOR 2003'ÜN YENİ YÖNETİMİ

Toplantıda görev dağılımı da yapıldı. Buna göre, Başkan İsmail Selami Minta, Başkan Yardımcısı Durmuş Can, İdari Asbaşkan Salih Peker, Mali Asbaşkan Mehmet Özdemir, Asbaşkan Sabri Ünver (Futbol Şubeden Sorumlusu), Asbaşkan Cumhur Arıcı (Sağlıktan Sorumlu), Muhasip Sorumlu Osman Minta, Basın Sözcüsü Abdullah Sek, Hukuk Sorumlusu Mehmet Dilveren, Futbol Altyapı Sorumlusu Emin Gül, Tesisler Sorumlusu Eyüp Karacan, Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmet Ali Tuncer, Yönetim Kurulu Üyesi Emin Kemal Hesapcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Taş, Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Çakallıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Öz ve Yönetim Kurulu Üyesi Fesih Tamince olarak belirlendi.