 Uşakspor'dan sol bek takviyesi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'dan sol bek takviyesi

    Uşakspor'dan sol bek takviyesi

    Üçüncü Lig'in yeni ekiplerinden Utaş , geçen sezon Sakaryaspor'da kupa sevinci yaşayan sol bek Ahmet Aktaş ile anlaştı.

    Kırmızı siyahlılar, 25 yaşındaki Ahmet'e 1 yıllık sözleşme imzalattı. Beşiktaş altyapısında yetişen Ahmet, tdaha sonrda Kartalspor ve Sancaktepe Belediyespor'da da oynadı. Uşak'a başarılı olmak için geldiğini ifade eden Ahmet, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. Ahmet, geçen sezon ligde 9, kupada 2 müsabakada forma giydi.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:49
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