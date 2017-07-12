Uşakspor'dan sol bek takviyesi

Kırmızı siyahlılar, 25 yaşındaki Ahmet'e 1 yıllık sözleşme imzalattı. Beşiktaş altyapısında yetişen Ahmet, tdaha sonrda Kartalspor ve Sancaktepe Belediyespor'da da oynadı. Uşak'a başarılı olmak için geldiğini ifade eden Ahmet, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. Ahmet, geçen sezon ligde 9, kupada 2 müsabakada forma giydi.