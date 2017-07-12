Uşakspor'dan sol bek takviyesi
Üçüncü Lig'in yeni ekiplerinden Utaş Uşakspor, geçen sezon Sakaryaspor'da kupa sevinci yaşayan sol bek Ahmet Aktaş ile anlaştı.
Kırmızı siyahlılar, 25 yaşındaki Ahmet'e 1 yıllık sözleşme imzalattı. Beşiktaş altyapısında yetişen Ahmet, tdaha sonrda Kartalspor ve Sancaktepe Belediyespor'da da oynadı. Uşak'a başarılı olmak için geldiğini ifade eden Ahmet, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. Ahmet, geçen sezon ligde 9, kupada 2 müsabakada forma giydi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:49
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'Sorun özgüven'
Toplam 22
Yorum
*-* beş para etmez topçularla yaylada kal ovaya inme.
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'Sorun özgüven'
Toplam 22
Yorum
sen gidene kadar senin gelişinle baskı yapacak taraftarda kalmayacak stadda merak etme hoca.sen dünya futboluna yön verirken biz OBRA izleyeceğiz
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Kaptanlar diyor ki: Doymuyoruz!
Toplam 2
Yorum
1907 doğru doymazsınız, hakemlerle geçen sene 23 bu sene 27 hedefi yükselteceğiz diyorsunuz doymayız yani!
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