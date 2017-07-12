Irlamaz Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Hakan Sezer ve Genel Kaptan Yaşar Kozak da katıldı. Çamdibi Altınok, Buca Belediye ve Karşıyaka altyapılarında oynadıktan sonra Altay'da profesyonel olan Fatih, geçen sezon siyah beyazlı ekipte forma şansı bulamadı. Genç futbolcu önceki sezon Altay formasıyla 3'üncü Lig'de 27 müsabakada görev aldı.Başkan Sezer, yetenekli bir oyuncu aldıklarını belirterek, "Fatih'in takımımıza katkı sağlayacağına inancımız tam" dedi.