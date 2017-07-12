 Turgutluspor Fatih'le anlaştı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Fatih'le anlaştı

    <a href="/index/turgutluspor?id=6602f4c1-5721-4bfd-966b-9452f9e967b8" class="" rel="tag">Turgutluspor</a> Fatih'le anlaştı

    Spor Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup takımlarından , dış transferde Altay'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Üsküplü'ye 2 yıllık sözleşme imzalattı.

    Irlamaz Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Hakan Sezer ve Genel Kaptan Yaşar Kozak da katıldı. Çamdibi Altınok, Buca Belediye ve Karşıyaka altyapılarında oynadıktan sonra Altay'da profesyonel olan Fatih, geçen sezon siyah beyazlı ekipte forma şansı bulamadı. Genç futbolcu önceki sezon Altay formasıyla 3'üncü Lig'de 27 müsabakada görev aldı.Başkan Sezer, yetenekli bir oyuncu aldıklarını belirterek, "Fatih'in takımımıza katkı sağlayacağına inancımız tam" dedi.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:32
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