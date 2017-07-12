Turgutluspor Fatih'le anlaştı
Spor Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, dış transferde Altay'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Üsküplü'ye 2 yıllık sözleşme imzalattı.
Irlamaz Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Hakan Sezer ve Genel Kaptan Yaşar Kozak da katıldı. Çamdibi Altınok, Buca Belediye ve Karşıyaka altyapılarında oynadıktan sonra Altay'da profesyonel olan Fatih, geçen sezon siyah beyazlı ekipte forma şansı bulamadı. Genç futbolcu önceki sezon Altay formasıyla 3'üncü Lig'de 27 müsabakada görev aldı.Başkan Sezer, yetenekli bir oyuncu aldıklarını belirterek, "Fatih'in takımımıza katkı sağlayacağına inancımız tam" dedi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:32
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 25
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
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Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Toplam 8
Yorum
FB FB yönetimi, Sunderland yönetimine Lens olmazsa olmazımız değil algısı yaratarak transferi daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
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