 Kocaelispor bu sefer hasreti bitirecek – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    bu sefer hasreti bitirecek

    Kocaelispor bu sefer hasreti bitirecek

    3. Lig ?play-off finalinde Altay'a kaybederek 2. Lig vizesini alamayan , yeni sezon için sahaya indi.

    Geçen sezon takımın başındaki Ümit Metin Yıldız'la tekrar anlayan yeşil-siyahlılarda tecrübeli teknik adam, caimaya umut aşıladı. Yıldız, "Bildiğimiz bir takımda, çok önemli bir camiada tekrar görev almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Geçen sene oyuncu grubunu, kenti tanımamış olmamız bizim için handikap olmuştu. Ama bu sezon; oyuncu grubunu ve kentin bizi tanımış olması bu sene için bize gerçekten avantaj olarak dönecektir" diye konuştu.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaelispor bu sefer hasreti bitirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.