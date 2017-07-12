Kocaelispor bu sefer hasreti bitirecek

3. Lig ?play-off finalinde Altay'a kaybederek 2. Lig vizesini alamayan Kocaelispor, yeni sezon için sahaya indi.

Geçen sezon takımın başındaki Ümit Metin Yıldız'la tekrar anlayan yeşil-siyahlılarda tecrübeli teknik adam, caimaya umut aşıladı. Yıldız, "Bildiğimiz bir takımda, çok önemli bir camiada tekrar görev almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Geçen sene oyuncu grubunu, kenti tanımamış olmamız bizim için handikap olmuştu. Ama bu sezon; oyuncu grubunu ve kentin bizi tanımış olması bu sene için bize gerçekten avantaj olarak dönecektir" diye konuştu.