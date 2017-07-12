Aydınspor transfere başlıyor
Aydınspor 1923'ün dün yapılması gereken olağanüstü kongresi olaylar yüzünden iptal edilirken Kulüp Başkanı Hidayet Türen, "Görevimizin başındayız. Bir hafta içinde transfer çalışmalarına başlayacağız. Kimse endişe etmesin" dedi.
Yaşanan olayların kulübe büyük zarar verdiğini dile getiren Başkan Türen, "Yönetim olarak görevimizin başındayız. Aydınspor 1923 sahipsiz değildir. Bir hafta içinde yol haritasını çizip, harekete geçeceğiz" diye konuştu.Bu arada İl Dernekler Müdürlüğü yetkilileri, iptal edilen kongre nedeniyle yönetimin en geç 3 ay içinde olağanüstü genel kararı alması gerekttiğini belirtti. Kulüp tesislerinde dün akşam 3 adayın yarışacağı genel kurulda delegelerle AYBA çalışanları arasında başlayan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüşmüş, çıkan olaylar üzerine Başkan Türen, delegeleri yatıştırarak kongrenin iptal olduğunu ve göreve devam kararı aldıklarını açıklamıştı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:34
-
Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur bu made by aziz filmlerini defalarca izledik, sonuc belli ,hala inanlar varsa onla kendilerini sorgulasınlar bi zahmet
-
Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
-
Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
Aydınspor transfere başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.