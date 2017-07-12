Aydınspor transfere başlıyor

Yaşanan olayların kulübe büyük zarar verdiğini dile getiren Başkan Türen, "Yönetim olarak görevimizin başındayız. Aydınspor 1923 sahipsiz değildir. Bir hafta içinde yol haritasını çizip, harekete geçeceğiz" diye konuştu.Bu arada İl Dernekler Müdürlüğü yetkilileri, iptal edilen kongre nedeniyle yönetimin en geç 3 ay içinde olağanüstü genel kararı alması gerekttiğini belirtti. Kulüp tesislerinde dün akşam 3 adayın yarışacağı genel kurulda delegelerle AYBA çalışanları arasında başlayan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüşmüş, çıkan olaylar üzerine Başkan Türen, delegeleri yatıştırarak kongrenin iptal olduğunu ve göreve devam kararı aldıklarını açıklamıştı.