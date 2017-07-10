Kızılcabölükspor'da 2 imza

Geçen sezon Silivrispor'dan transfer edilen 24 yaşındaki Özer, ligde 31, kupada 8 müsabakada görev alırken, 8 asist yapıp, 1 gol attı. Beylerbeyi'ndan transfer edilen 25 yaşındaki Mert Can ise 8 maçta sarı kırmızılı takımın kalesini korudu. İki futbolcu, yuvada kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek başarı sözü verdi.