 Kızılcabölükspor'da 2 imza – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kızılcabölükspor'da 2 imza

    Kızılcabölükspor'da 2 imza

    Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim iç transferde orta saha oyuncusu Özer Ercili ve kaleci Mert Can Dadan'ın sözleşmelerini 1'er yıl uzattı.

    Geçen sezon Silivrispor'dan transfer edilen 24 yaşındaki Özer, ligde 31, kupada 8 müsabakada görev alırken, 8 asist yapıp, 1 gol attı. Beylerbeyi'ndan transfer edilen 25 yaşındaki Mert Can ise 8 maçta sarı kırmızılı takımın kalesini korudu. İki futbolcu, yuvada kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek başarı sözü verdi.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:40
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