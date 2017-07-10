Kızılcabölükspor'da 2 imza
Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim iç transferde orta saha oyuncusu Özer Ercili ve kaleci Mert Can Dadan'ın sözleşmelerini 1'er yıl uzattı.
Geçen sezon Silivrispor'dan transfer edilen 24 yaşındaki Özer, ligde 31, kupada 8 müsabakada görev alırken, 8 asist yapıp, 1 gol attı. Beylerbeyi'ndan transfer edilen 25 yaşındaki Mert Can ise 8 maçta sarı kırmızılı takımın kalesini korudu. İki futbolcu, yuvada kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek başarı sözü verdi.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:40
-
Sneijder sağlık kontrolünden geçti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR ZAMANINDA CEZA KESSİNCE TAHSILATINI YAPSAYDINIZ ŞİMDİ BÖYLE OLMAZDI,ADAMIN MANEJERI G.SARAYI TEHDIR EDİYOR.SONRA ÇOK ÜZÜLÜRSÜNÜZ.SEN KİMSİN
-
Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 28
Yorum
taraftar BELHANDAYA TEPKI VERENLER G.SARAY MAÇLARINA GELMESİNLER,ONLAR BJK-FB -TS MAÇLARINA GİTSİNLER,ONLARI TELOKOMDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ
-
''Volkan 40'ına kadar oynasın''
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Afrika'lı ama SPOR ve kültürel konularda Volkan'dan daha ilerde. Yıllardir kendisini zorla bitirmek için çalışan Volkan'a yardımcı olacak !
Kızılcabölükspor'da 2 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.