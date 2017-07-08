Yeni Orduspor top başı yaptı
Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Yeni Orduspor 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı.
Antrenman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Orduspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, ligde hedefleri olan bir takım kurduklarını söyledi. Terzi, yaptığı açıklamada, "Önceki sezondan takımda kalan arkadaşlarımızın yanı sıra bu sezonda gerçekleştirilen transferlerle kadromuzu güçlendirdik. İyi bir hazırlık kampı dönemi geçirerek, sezona başlamak istiyoruz. Hedefleri olan bir takım kurduk. Ordu halkına iyi futbol oynayan bir takım, seyir zevki yüksek maçlar izlettirmek istiyoruz. Nokta atışı transferlerle birlikte, iyi bir takım kuruyoruz. Bu noktada bizlere her konuda destek veren kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Kadrosuna kattığı flaş transferlerle güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Yeni Orduspor, 13 Temmuz'da kamp için Ankara Kızılcahamam'a gidecek ve 23 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Yeni Orduspor 26 Temmuz'da tekrar Ordu'ya dönecek.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:19
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Göz kamaştırıcı
Toplam 6
Yorum
Mustafa Fiyat çok pahalı
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Topluca cuma namazına
Toplam 7
Yorum
FENERLİ FBB RUMUZLU, BEN 45 YAŞINDAYIM 30 YILDIR SPOR BASININ TAKİP EDERİM HER SENE KAMP ZAMANI FUTBOCULARIN CUMA NAMAZINA GİTTİĞİ HABERİ YAPILIR
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Topluca cuma namazına
Toplam 7
Yorum
FB NİN SELAM GÖNDERİSİ POSTAYA VERİLDİ.ŞAMPİYON SIRASI FB NİN
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