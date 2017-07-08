Muğlaspor'a altyapıdan takviye

2009 yılından bu yana yeşil beyazlı kulüpte forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, Muğlaspor'un yuvası olduğunu belirterek, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. Çok çalışarak takımımın başarısına katkı sağlayacağım" diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlayacak Muğlaspor'da yönetim iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.