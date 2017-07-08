 Muğlaspor'a altyapıdan takviye – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Muğlaspor'a altyapıdan takviye

    Muğlaspor'a altyapıdan takviye

    Spor Toto 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor, altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Ramazan Bulut'la profesyonel sözleşme imzaladı.

    2009 yılından bu yana yeşil beyazlı kulüpte forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, Muğlaspor'un yuvası olduğunu belirterek, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. Çok çalışarak takımımın başarısına katkı sağlayacağım" diye konuştu.
    Yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlayacak Muğlaspor'da yönetim iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muğlaspor'a altyapıdan takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.