Muğlaspor'a altyapıdan takviye
Spor Toto 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor, altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Ramazan Bulut'la profesyonel sözleşme imzaladı.
2009 yılından bu yana yeşil beyazlı kulüpte forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, Muğlaspor'un yuvası olduğunu belirterek, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. Çok çalışarak takımımın başarısına katkı sağlayacağım" diye konuştu.
Yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlayacak Muğlaspor'da yönetim iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:18
-
F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor
Toplam 2
Yorum
karakter hem aykutu kov almam de al değişim diye sık emreyi kov geri al :D fb baya karakli klub müş de haberimiz yokmuş !!! :D değişim diye diye :D
-
F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor
Toplam 2
Yorum
CANARİES ŞAKA SANIRIM
-
Bony yeniden gündemde
Toplam 5
Yorum
advers Bu takımda yeniden bir mağara adamı istemiyoruz . Olcay'dan yeni kurtulduk ! O EĞRİ BÜĞRÜ SAÇLARI İLE TOPA DÜZGÜN KAFA BİLE VURAMAZ !
Muğlaspor'a altyapıdan takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.