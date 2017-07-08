Kızılcabölükspor'da 2 imza
Spor Toto 3'üncü Ligi takımlarından Kızılcabölükspor'da iç transfer görüşmelerini sürdüren yönetim, orta saha oyuncusu Taygun Vurgun ve sol bek Tayfun Sabri Gümüşoğlu'nun sözleşmelerini 2019'a kadar uzattı.
Taygun, geçen sezon ligde 28, kupada 8 olmak üzere toplam 36 maçta forma giyerken Tayfun, ligde 35, kupada 8 olmak üzere 43 müsabakada oynadı. Yönetim, istikrarlı performans sergileyen 2 futbolcuya yeni sezon için başarı diledi. Öte yandan kombine bilet ücreti 100 TL olarak belirlendi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:29
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F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor
Toplam 2
Yorum
karakter hem aykutu kov almam de al değişim diye sık emreyi kov geri al :D fb baya karakli klub müş de haberimiz yokmuş !!! :D değişim diye diye :D
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F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor
Toplam 2
Yorum
CANARİES ŞAKA SANIRIM
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Bony yeniden gündemde
Toplam 5
Yorum
advers Bu takımda yeniden bir mağara adamı istemiyoruz . Olcay'dan yeni kurtulduk ! O EĞRİ BÜĞRÜ SAÇLARI İLE TOPA DÜZGÜN KAFA BİLE VURAMAZ !
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