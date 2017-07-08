 Kızılcabölükspor'da 2 imza – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'da 2 imza

    Kızılcabölükspor'da 2 imza

    Spor Toto 3'üncü Ligi takımlarından 'da iç transfer görüşmelerini sürdüren yönetim, orta saha oyuncusu Taygun Vurgun ve sol bek Tayfun Sabri Gümüşoğlu'nun sözleşmelerini 2019'a kadar uzattı.

    Taygun, geçen sezon ligde 28, kupada 8 olmak üzere toplam 36 maçta forma giyerken Tayfun, ligde 35, kupada 8 olmak üzere 43 müsabakada oynadı. Yönetim, istikrarlı performans sergileyen 2 futbolcuya yeni sezon için başarı diledi. Öte yandan kombine bilet ücreti 100 TL olarak belirlendi.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:29
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