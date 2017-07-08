Kızılcabölükspor'da 2 imza

Taygun, geçen sezon ligde 28, kupada 8 olmak üzere toplam 36 maçta forma giyerken Tayfun, ligde 35, kupada 8 olmak üzere 43 müsabakada oynadı. Yönetim, istikrarlı performans sergileyen 2 futbolcuya yeni sezon için başarı diledi. Öte yandan kombine bilet ücreti 100 TL olarak belirlendi.