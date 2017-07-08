Bornova Yeşilova'ya golcü geldi

Trinidad Tobagolu 23 yaşındaki forvet, Nevşehir ekibinde 23 maçta 13 gol atttı. Yeni sezon öncesi hedefi 3. Lig olarak belirleyen Bornova Yeşilova'da yönetim, destekleri nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Erdoğan Çiçek, yöneticilerimiz Eray Büyük, Alphan Acarbay, Hasan Boyacı ve Mustafa Ulema'nın yaptığı görüşmeler ve yoğun uğraşlar sonucunda dış transferde Quesi Jonathan Weston ile her konuda anlaşma sağlandı. Kendisine başarılar diliyoruz" denildi.