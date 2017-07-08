Bornova Yeşilova'ya golcü geldi
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bornova Yeşilovaspor, geçen sezon Nevşehirspor'da forma giyen golcü Quesi Jonathan Weston ile anlaştı.
Trinidad Tobagolu 23 yaşındaki forvet, Nevşehir ekibinde 23 maçta 13 gol atttı. Yeni sezon öncesi hedefi 3. Lig olarak belirleyen Bornova Yeşilova'da yönetim, destekleri nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Erdoğan Çiçek, yöneticilerimiz Eray Büyük, Alphan Acarbay, Hasan Boyacı ve Mustafa Ulema'nın yaptığı görüşmeler ve yoğun uğraşlar sonucunda dış transferde Quesi Jonathan Weston ile her konuda anlaşma sağlandı. Kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:19
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''Come to Beşiktaş''
Toplam 16
Yorum
egeli yegenim egeli kıskanma canım
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Serdar Aziz’i sordu
Toplam 4
Yorum
SERDAR IN YASI22-26. BU DA GS KRİTERİNE UYGUN DEĞİ SATIN GİTSİN VE GS PARA KAZANSIN. HEM SERDAR IN GS DA OYNAMASI İÇİN YAŞI 35 OLMALI. NE İŞİ VAR BU YAŞTA GS DA.SERDAR HUZUR EVİNE YAKIŞMAZ.
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Göz kamaştırıcı
Toplam 6
Yorum
Mustafa Fiyat çok pahalı
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