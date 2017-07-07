Muğlaspor'a genç kan

Futbola Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da başlayan Yağız, Bursaspor altyapısında da top koşturdu.Erdemspor'da futbol hayatına başlayan Mithat ise bir dönem Pamukspor'da görev aldı. İki genç oyuncu da yeşil-beyazlı formayı giyecekleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdiler.