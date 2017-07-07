Muğlaspor'a genç kan
Spor Toto 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Muğlaspor, bugün İnegölspor altyapısından 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Yağız Aktaş ve Nazilli Belediyespor altyapısından 19 yaşındaki stoper Mithat Doğramacı ile anlaştı.
Futbola Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da başlayan Yağız, Bursaspor altyapısında da top koşturdu.Erdemspor'da futbol hayatına başlayan Mithat ise bir dönem Pamukspor'da görev aldı. İki genç oyuncu da yeşil-beyazlı formayı giyecekleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdiler.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:21
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‘Ayrılırsa talip oluruz’
Toplam 18
Yorum
Kadıköy Şampiyonu işte o seni aşar başakcım
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Talisca’dan müjde
Toplam 11
Yorum
şu anda Türkiye de üç büyük yok tek büyük BEŞİKTAŞ dır.bizi izlemeye devam ediniz.
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Fener'e golcünün Kralı
Toplam 26
Yorum
scout fenerde futbolcu izleme komitesi yerine Beşiktaşı izleme komitesi kurulmuş. Beşiktaş kimi düşünse fener ona yöneliyor :)
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