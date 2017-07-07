Karacabey Birlikspor Bünyamin'le imzaladı
Spor Toto 3'üncü Lig takımı Karacabey Birlikspor, Bursaspor'un genç sol kanat oyuncusu Bünyamin Kasal’ı transfer etti.
Karacabey Birlikspor, Bünyamin Kasal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Karacabey Birlikspor yöneticisi Murat Avinç, "Gelecek vadeden bir oyuncu. Bu anlaşma her ki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
1997 doğumlu olan Bünyamin Kasal, futbola 2006 yılında Kuşadası Esnafspor Kulübü'nde başladı. Sonrasında sırasıyla Kuşadasıspor ve Bursaspor formaları giyen genç oyuncu Bünyamin Kasal, geçtiğimiz sezon Yeşil Bursa forması giydi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:52
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Semih Kaya Sparta Prag’a
Toplam 13
Yorum
Fatih Bir yıllık kiralanması Semih' e olumlu yönde katkı yapacaktır. Çek futbol disiplini Semih için biçilmiş kaftandır. Ujfalusi gibi dönebilir..
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 7
Yorum
seyirci Bir dönem peşinden sürekli koşulan muhammet demir vardı.alındı,sonra gönderilecek yer arandı.Serdar taşçı da aynı duruma düşer.
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Futbolun Obra'sı
Toplam 36
Yorum
Miyane Ben de Aykutçuyum da Obra'nın futbolda muadili, Aykut'u geçiniz zaten kimse olamaz, her gittiği yerde aynı başarıyı yakalayan hoca...
Karacabey Birlikspor Bünyamin'le imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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