 Muğlaspor Erhan'ı aldı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Muğlaspor Erhan'ı aldı

    Muğlaspor Erhan'ı aldı

    Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde son olarak Karacabey Birlikspor'dan stoper Erhan Gözetlik'le anlaştı.

    Geçen sezon ilk yarıda Hatayspor'da, ikinci yarıda Karacabey'de oynayan 28 yaşındaki futbolcu, yeşil beyazlı ekip ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola 2002 yılında Malatyaspor'da başladıktan sonra 2006'da Gümüşhanespor'da profesyonel olan Erhan, daha sonra Şırnakspor, Diyarbakırspor, Malatya Belediyespor, Bandırmaspor, Kırıkhanspor ve Dersimspor'da da oynadı.Köklü bir kulübe ve güçlü bir takıma geldiğini söyleyen deneyimli oyuncu, "Muğlaspor'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:54
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