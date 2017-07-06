Muğlaspor Erhan'ı aldı
Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde son olarak Karacabey Birlikspor'dan stoper Erhan Gözetlik'le anlaştı.
Geçen sezon ilk yarıda Hatayspor'da, ikinci yarıda Karacabey'de oynayan 28 yaşındaki futbolcu, yeşil beyazlı ekip ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola 2002 yılında Malatyaspor'da başladıktan sonra 2006'da Gümüşhanespor'da profesyonel olan Erhan, daha sonra Şırnakspor, Diyarbakırspor, Malatya Belediyespor, Bandırmaspor, Kırıkhanspor ve Dersimspor'da da oynadı.Köklü bir kulübe ve güçlü bir takıma geldiğini söyleyen deneyimli oyuncu, "Muğlaspor'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:54
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''Kendimi göstereceğim''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Roîn futbolcu fiziği yok.Lines ise teknik değil.Bu adamlar görülecek ki GS^ye faydalı olamıyacaklar.Her ikisi de yanlış transfer.Keşki gönderilselerdi.
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 18
Yorum
Ufak at biraz Roman Neustader 5 milyona değil bedavaya alındı, Krasiç için de 10 değil 7 milyon bonservis ödendi.. Bi tarafından element uydurma arkadaşım
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Muslera üzerinden G.Saray'a gönderme
Toplam 2
Yorum
temelin fıkrası gibi hepsi ters yönden gidiyor hikayesi :)
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