Bergama Belediyespor'da çifte imza

SPOR Toto 3'üncü Lig'de iddialı bir kadro kurmaya çalışan Bergama Belediyespor, Sakaryaspor'dan golcü Hacı Ömer Doğru ve Erbaaspor'dan sol bek Mehmet Tatlı'yla sözleşme imzaladı.



Ilıca Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Bergama Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Mehmet Gönenç ve Kulüp Başkanı Süleyman Türkoğlu katıldı. Geçen sezonun ikinci yarısını Maltepespor'da geçiren Hacı Ömer, Sakarya'dan 1 yıllığına kiralanırken Mehmet, 2 yıllık imza attı. Bergama, yeni sezon hazırlıklarına da Teknik Direktör İskender Eroğlu yönetiminde başladı.İlk antrenmanı Mehmet Gönenç ve Süleyman Türkoğlu da izledi. 21 Temmuz'a kadar tesislerinde çalışacak Bergama Belediyespor, ardından 25 Temmuz'da Afyonkarahisar'a kampa gidecek.