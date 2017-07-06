 Bergama Belediyespor'da çifte imza – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    'da çifte imza

    Bergama Belediyespor'da çifte imza

    SPOR Toto 3'üncü Lig'de iddialı bir kadro kurmaya çalışan , Sakaryaspor'dan golcü Hacı Ömer Doğru ve Erbaaspor'dan sol bek Mehmet Tatlı'yla sözleşme imzaladı.

    SPOR Toto 3'üncü Lig'de iddialı bir kadro kurmaya çalışan , Sakaryaspor'dan golcü Hacı Ömer Doğru ve Erbaaspor'dan sol bek Mehmet Tatlı'yla sözleşme imzaladı.

    Ilıca Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Bergama Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Mehmet Gönenç ve Kulüp Başkanı Süleyman Türkoğlu katıldı. Geçen sezonun ikinci yarısını Maltepespor'da geçiren Hacı Ömer, Sakarya'dan 1 yıllığına kiralanırken Mehmet, 2 yıllık imza attı. Bergama, yeni sezon hazırlıklarına da Teknik Direktör İskender Eroğlu yönetiminde başladı.İlk antrenmanı Mehmet Gönenç ve Süleyman Türkoğlu da izledi. 21 Temmuz'a kadar tesislerinde çalışacak Bergama Belediyespor, ardından 25 Temmuz'da Afyonkarahisar'a kampa gidecek.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:37
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