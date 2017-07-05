 Turgutluspor'a yavru Kartal – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Turgutluspor'a yavru Kartal

    Turgutluspor'a yavru Kartal

    Üçüncü Lig takımlarından Turgutluspor, 'tan stoper Muhammed Can'ı renklerine bağlarken, iç transferde daha önce anlaştığı kaptan Ferdi Başoda ile sözleşme imzaladı

    Balıkesir Büyükşehir Belediyespor altyapısında yetişip Balıkesirspor'da profesyonel olduktan sonra önceki sezon 'a giden 20 yaşındaki Muhammed, siyah beyazlı kulübün U19 ve U21 takımlarında forma giydi. 2 yıllık mukavele imzalayan genç savunma oyuncusu kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi.

    Kaptan Ferdi ise "Yuvamda kaldığım için mutluyum" diye konuştu.Öte yandan kırmızı-siyahlı ekip yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Özgün Kaya yönetiminde başladı. Iralmaz Spor Tesisleri'ndeki ilk antrenmana 25 futbolcu katılırken, izinli olduğu bildirilen yeni transferlerden Mustafa Özgen, Yaşar Yılmaz ve Muhammed Can çalışmada yer almadı.

    Yeni bir sezona yeni umutlarla başladıklarını söyleyen Özgün Kaya, "Geçen sezondan kalan oyuncular, yeni transferler ve altyapıdan gelen gençlerle iyi bir ekip oluşturma çabasındayız. 3-4 nokta transfer daha yapıp, taraftarlarımızın izlemekten keyif alacağı bir takım oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turgutluspor'a yavru Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.