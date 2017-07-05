Tire 1922 Ersin'i aldı

Denizlispor'da profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu, Denizli Futbol Akademisi, Afyonkarahisarspor ve Menemen Belediyespor'da da oynadı. Geçen sezon ligde 20, kupada 2 maçta forma giyen Ersin, 1 kez rakip fileleri sarstı. Deneyimli futbolcu 3'üncü Lig'de 154 müsabakada 13 gol, 2'nci Lig'de 115 karşılaşmada 4 gol kaydetti.