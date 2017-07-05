Tire 1922 Ersin'i aldı
Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Tire 1922, geçen sezon Sancaktepe Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan ön libero Ersin Aslantoğ ile anlaştı.
Denizlispor'da profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu, Denizli Futbol Akademisi, Afyonkarahisarspor ve Menemen Belediyespor'da da oynadı. Geçen sezon ligde 20, kupada 2 maçta forma giyen Ersin, 1 kez rakip fileleri sarstı. Deneyimli futbolcu 3'üncü Lig'de 154 müsabakada 13 gol, 2'nci Lig'de 115 karşılaşmada 4 gol kaydetti.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:54
-
Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 35
Yorum
umar lugano sizde oynamamıştı gerçi :d
-
Belhanda’ya alıştılar
Toplam 7
Yorum
BAŞARILAR ÇOK İYİ OLACAKLAR İNŞALLAH.HEPSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ VE GS YIN KIYMETİNİ BİLMELERİNİ DİLİYORUZ
-
İran’dan forvet atağı
Toplam 14
Yorum
Erdogan Bu adamlan biz gine SAMPION oluruz Sampionlar liginde de finale kadar Abu dan daha iyi o kesin
Tire 1922 Ersin'i aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.