 Tire 1922 Ersin'i aldı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Tire 1922 Ersin'i aldı

    Tire 1922 Ersin'i aldı

    Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Tire 1922, geçen sezon Sancaktepe Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan ön libero Ersin Aslantoğ ile anlaştı.

    Denizlispor'da profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu, Denizli Futbol Akademisi, Afyonkarahisarspor ve Menemen Belediyespor'da da oynadı. Geçen sezon ligde 20, kupada 2 maçta forma giyen Ersin, 1 kez rakip fileleri sarstı. Deneyimli futbolcu 3'üncü Lig'de 154 müsabakada 13 gol, 2'nci Lig'de 115 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tire 1922 Ersin'i aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.