 Orhangazi Belediyespor Oluş'la imzaladı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Orhangazi Belediyespor Oluş'la imzaladı

    Orhangazi Belediyespor Oluş'la imzaladı

    SPOR Toto 3.Lig takımlarından Orhangazi Belediyespor, orta saha oyuncusu Oluş Şensöz'u renklerine kattı.

    Geçtiğimiz sezon Orduspor forması giyen 20 yaşındaki Oluş Şensöz'le anlaşmaya varan Orhangazi Belediyespor yönetimi, sözleşme imzaladı.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:18
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