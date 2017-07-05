 Bergama Belediyespor kalesi Kazım'a emanet – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Bergama Belediyespor kalesi Kazım'a emanet

    Bergama Belediyespor kalesi Kazım'a emanet

    Spor Toto 3'üncü Lig temliscisi Bergama Belediyespor, geçen sezon Amed Sportif'te oynayan kaleci Kazım Sarı ile 1 yıllığına el sıkıştı.

    Balıkesirspor'da profesyonel olan 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Dardanelspor, Mersin İdmanyurdu, Kardemir Karabükspor, Alanyaspor, Fethiyespor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Göztepe, Aydınspor 1923, Denizlispor ve Menemen Belediyespor'da da görev aldı. Kazım, kariyerinde 298 resmi müsabakada forma giydi.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:58
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