Bergama Belediyespor kalesi Kazım'a emanet

Balıkesirspor'da profesyonel olan 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Dardanelspor, Mersin İdmanyurdu, Kardemir Karabükspor, Alanyaspor, Fethiyespor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Göztepe, Aydınspor 1923, Denizlispor ve Menemen Belediyespor'da da görev aldı. Kazım, kariyerinde 298 resmi müsabakada forma giydi.