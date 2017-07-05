Bergama Belediyespor kalesi Kazım'a emanet
Spor Toto 3'üncü Lig temliscisi Bergama Belediyespor, geçen sezon Amed Sportif'te oynayan kaleci Kazım Sarı ile 1 yıllığına el sıkıştı.
Balıkesirspor'da profesyonel olan 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Dardanelspor, Mersin İdmanyurdu, Kardemir Karabükspor, Alanyaspor, Fethiyespor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Göztepe, Aydınspor 1923, Denizlispor ve Menemen Belediyespor'da da görev aldı. Kazım, kariyerinde 298 resmi müsabakada forma giydi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:58
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 35
Yorum
umar lugano sizde oynamamıştı gerçi :d
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 7
Yorum
BAŞARILAR ÇOK İYİ OLACAKLAR İNŞALLAH.HEPSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ VE GS YIN KIYMETİNİ BİLMELERİNİ DİLİYORUZ
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İran’dan forvet atağı
Toplam 14
Yorum
Erdogan Bu adamlan biz gine SAMPION oluruz Sampionlar liginde de finale kadar Abu dan daha iyi o kesin
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