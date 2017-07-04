Muğlaspor Alican'ı aldı



Futbola Buca Belediyespor'da başlayan Alican, Dardanelspor'da profesyonel olduktan sonra Darıca Gençlerbirliği, Arsinspor, Yeşil Bursa ve Yomraspor'da da forma giydi. Geçen sezon Kırakhan'da 31 maçta görev yapıp 3 gol atan 26 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini Muğlaspor'a bağlayan imzayı Kulüp Menajeri Özcan Öz'ün de katıldığı törende attı.