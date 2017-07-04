Muğlaspor Alican'ı aldı
Spor Toto 3'üncü Lig'de iddialı bir kadro kurmaya çalışan Muğlaspor, Kırıkhanspor'dan stoper Alican Özaltun ile sözleşme imzaladı.
Futbola Buca Belediyespor'da başlayan Alican, Dardanelspor'da profesyonel olduktan sonra Darıca Gençlerbirliği, Arsinspor, Yeşil Bursa ve Yomraspor'da da forma giydi. Geçen sezon Kırakhan'da 31 maçta görev yapıp 3 gol atan 26 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini Muğlaspor'a bağlayan imzayı Kulüp Menajeri Özcan Öz'ün de katıldığı törende attı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:11
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