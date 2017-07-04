Bergama Belediyespor Ozan'ı kiraladı

Uşakspor'da futbola başlayan 23 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Uşak İl Özel İdaresispor ve Bayındırspor'da amatör olarak görev aldıktan sonra Tire 1922'de profesyonel oldu. Son 3 sezonda kırmızı beyazlı formayı terleten Ozan, 3'üncü Lig'de 62 müsabakada forma giydi ve 3 kez rakip fileleri sarstı.

Teknik direktör İskender Eroğlu'nun eski futbolcusu olan genç oyuncu, formayı kapmak için mücadele edeceğini söyledi.