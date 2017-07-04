 Bergama Belediyespor Ozan'ı kiraladı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Bergama Belediyespor Ozan'ı kiraladı

    Bergama Belediyespor Ozan'ı kiraladı

    Spor Toto 3'üncü Ligi temsilcisi Bergama Belediyespor, Tire 1922'den orta saha oyuncusu Ozan Murat Başyılmaz'ı kiraladı.

    Uşakspor'da futbola başlayan 23 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Uşak İl Özel İdaresispor ve Bayındırspor'da amatör olarak görev aldıktan sonra Tire 1922'de profesyonel oldu. Son 3 sezonda kırmızı beyazlı formayı terleten Ozan, 3'üncü Lig'de 62 müsabakada forma giydi ve 3 kez rakip fileleri sarstı.
    Teknik direktör İskender Eroğlu'nun eski futbolcusu olan genç oyuncu, formayı kapmak için mücadele edeceğini söyledi.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:51
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