Bergama Belediyespor Ozan'ı kiraladı
Spor Toto 3'üncü Ligi temsilcisi Bergama Belediyespor, Tire 1922'den orta saha oyuncusu Ozan Murat Başyılmaz'ı kiraladı.
Uşakspor'da futbola başlayan 23 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Uşak İl Özel İdaresispor ve Bayındırspor'da amatör olarak görev aldıktan sonra Tire 1922'de profesyonel oldu. Son 3 sezonda kırmızı beyazlı formayı terleten Ozan, 3'üncü Lig'de 62 müsabakada forma giydi ve 3 kez rakip fileleri sarstı.
Teknik direktör İskender Eroğlu'nun eski futbolcusu olan genç oyuncu, formayı kapmak için mücadele edeceğini söyledi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:51
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 16
Yorum
BEŞİKTAŞ 33 yaşında kaleci alınıyor takıma fenerli kardeşlerim takmış kafayı bizim pepeye ihtiyar diyor sizin takım bizdende yaşlı haberiniz yok :)
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10’u bekliyor
Toplam 8
Yorum
ahmet Kışlalı Snejder diyenler GS nin halen yerlerde sürünmesinden memnun olanlar.4 tane hoca yollayan.Bruma D.Jong hocaya karşı hakaret ettiren kim.
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''İmkansız değil''
Toplam 1
Yorum
ERDO61 ALABİLENE HELAL OLSUN.. :)
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