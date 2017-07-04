 Aydınspor 1923'de kongre ertelendi – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Aydınspor 1923'de kongre ertelendi

    Aydınspor 1923'de kongre ertelendi

    Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Aydınspor 1923'ün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 11 Temmuz Salı gününe ertelendi.

    Hüseyin Aksu Tesisleri'ndeki kongreye, 272 üyeden yaklaşık 70'i katıldı. Başkan Hidayet Türen, diğer adaylar Hüsamettin Artan ve Levent Sabancı ile birlikte kongreye katıldı. Genel kuruldan bir gün önce kulüp üyeliğinin kabul edilmediğini öğrenen ve adaylığı düşen Levent Sabancı, yine de kongre salonunda hazır bulundu.

    Adaylardan Hüsamettin Artan, genel kurulun yapılmamasından Yönetici İbrahim Gürdal'ı sorumlu tutarken şu iddialarda bulundu:
    "İbrahim Gürdal, kulübe üye olan belediye personeline, 'Kongreye kimse gitmesin, toplantımız var' demiş. Bu takımı bir daha düşürecekler. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu burada olmalıydı, seçimi kazanan başkanı tebrik etmeliydi. Bu saatten sonra biz bıraktık. Başkanlığı bize bırakmazlar. Belediye dışında kim gelirse gelsin kazanamaz."
    Bu arada Hüsamettin Artan'ın "Bıraktık" açıklamasına rağmen adaylıktan çekilmediği öne sürüldü.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:53
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