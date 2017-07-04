Aydınspor 1923'de kongre ertelendi
Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Aydınspor 1923'ün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 11 Temmuz Salı gününe ertelendi.
Hüseyin Aksu Tesisleri'ndeki kongreye, 272 üyeden yaklaşık 70'i katıldı. Başkan Hidayet Türen, diğer adaylar Hüsamettin Artan ve Levent Sabancı ile birlikte kongreye katıldı. Genel kuruldan bir gün önce kulüp üyeliğinin kabul edilmediğini öğrenen ve adaylığı düşen Levent Sabancı, yine de kongre salonunda hazır bulundu.
Adaylardan Hüsamettin Artan, genel kurulun yapılmamasından Yönetici İbrahim Gürdal'ı sorumlu tutarken şu iddialarda bulundu:
"İbrahim Gürdal, kulübe üye olan belediye personeline, 'Kongreye kimse gitmesin, toplantımız var' demiş. Bu takımı bir daha düşürecekler. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu burada olmalıydı, seçimi kazanan başkanı tebrik etmeliydi. Bu saatten sonra biz bıraktık. Başkanlığı bize bırakmazlar. Belediye dışında kim gelirse gelsin kazanamaz."
Bu arada Hüsamettin Artan'ın "Bıraktık" açıklamasına rağmen adaylıktan çekilmediği öne sürüldü.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:53
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 35
Yorum
tx2002 yıllarca sizi koruduğu gibi bu sene zorunuza gitti değil mi hakemler korumayınca olmuyormuş
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Nani’de acele edilmeyecek
Toplam 5
Yorum
HASAN BREZİLYALI DEĞİLMİ 2 SENE OYNAR SONRA PARAYA SATARLAR ADAMI FENERBAHÇEDENDE BU SEBEPLE GİTMEDİMİ BEŞİKTAŞA HAYIRLI OLSUN
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Seçime gidiyor!
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ beşitkaşta tüpçü demirören gs dede 2. tüpçü vakası işte dursun özbek bakın araştırın demirörende beşiktaşta böyleydi sonuç dağ gibi borç !
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