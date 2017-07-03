 Turgutluspor sahaya iniyor – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    sahaya iniyor

    Turgutluspor sahaya iniyor

    Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan 'da hazırlıklar yarın başlayacak.

    Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 1 yıl aradan sonra 3'üncü Lig'e dönen kırmızı siyahlı ekip, sezonun ilk çalışmasını yarın saat 19.00'da teknik direktör Özgün Kaya yönetiminde Iralmaz Tesisleri'nde yapacak. Mevcut kadrodan sözleşmeleri süren Fatih Somuncu, Tunahan Dikişçi, Oktay Çilek ve Rıdvan Coşkun dışında sadece kaptan Ferdi Başoda ve Berkay Velivar'la yola devam eden , 16 futbolcuyla yollarını ayırdı. Turgutluspor dış transferde şu ana kadar Efşan Geçgin, Yaşar Yılmaz, Ömer Faruk Karaman, Emre Avcı, Ramazan Altıntepe, Mustafa Özgen ve Kadir Torbacı'yı kadrosuna dahil etti.
    3-4 nokta transfer daha planladıklarını söyleyen Özgün Kaya, "Antrenmanlarda deneyeceğimiz oyuncular var. Bunlardan beğendiklerimizi kadroya dahal edeceğiz. Altyapıdan da takviye yaparak yolumuza devam edeceğiz" dedi.


    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:32
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