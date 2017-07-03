Turgutluspor sahaya iniyor
Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan Turgutluspor'da hazırlıklar yarın başlayacak.
Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 1 yıl aradan sonra 3'üncü Lig'e dönen kırmızı siyahlı ekip, sezonun ilk çalışmasını yarın saat 19.00'da teknik direktör Özgün Kaya yönetiminde Iralmaz Tesisleri'nde yapacak. Mevcut kadrodan sözleşmeleri süren Fatih Somuncu, Tunahan Dikişçi, Oktay Çilek ve Rıdvan Coşkun dışında sadece kaptan Ferdi Başoda ve Berkay Velivar'la yola devam eden Turgutluspor, 16 futbolcuyla yollarını ayırdı. Turgutluspor dış transferde şu ana kadar Efşan Geçgin, Yaşar Yılmaz, Ömer Faruk Karaman, Emre Avcı, Ramazan Altıntepe, Mustafa Özgen ve Kadir Torbacı'yı kadrosuna dahil etti.
3-4 nokta transfer daha planladıklarını söyleyen Özgün Kaya, "Antrenmanlarda deneyeceğimiz oyuncular var. Bunlardan beğendiklerimizi kadroya dahal edeceğiz. Altyapıdan da takviye yaparak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:32
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Beşiktaş, Pepe için Portekiz'e gidiyor!
Toplam 7
Yorum
Bjk Yalçın Ayhan 35 yaşında Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir de takır takır oynadı.Durica Trabzonda oynadı 35 yaşında.
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Beşiktaş, Pepe için Portekiz'e gidiyor!
Toplam 7
Yorum
Bjk Millet yaşına takmış.Adam oynamak için geliyorsa sorun çıkarmayacaksa her türlü süper ligin en iyi stoperi olur diyebiliriz.
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''Öne doğru beyler''
Toplam 18
Yorum
KOVMİREM ÖNE DOĞRU BEYLER AMA YANA PAS ATIN HA KIZARIM SONRA KÜSERİM İSTİFA EDERİM OLMADI KOVULURUM BAK
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