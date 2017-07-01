Uşakspor'dan 2 takviye

Kırmızı siyahlılar, geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan İstanbulspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu İsmail Sarı ve Bugsaşspor'dan 22 yaşındaki santrfor Şahin Fıstıkçı ile anlaştı. Galatasaray altyapısında forma giyen İsmail, 2 sezondur profesyonel oynadığı İstanbulspor'la 2'nci Lig'de 41 maçta 6 gol attı, 2 defa U19 Milli Takımı'nda oynadı.

Osmanlıspor'da profesyonel olan Şahin ise 2. Lig'de 44 maçta 2 gol, 3. Lig'de 62 müsabakada 23 gol kaydetti.