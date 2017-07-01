 Uşakspor'dan 2 takviye – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Uşakspor'dan 2 takviye

    Uşakspor'dan 2 takviye

    Spor Toto 3'üncü Ligi'nin yeni takımı Utaş Uşakspor, kadrosuna iki kiralık oyuncu takviye etti.

    Kırmızı siyahlılar, geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan İstanbulspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu İsmail Sarı ve Bugsaşspor'dan 22 yaşındaki santrfor Şahin Fıstıkçı ile anlaştı. Galatasaray altyapısında forma giyen İsmail, 2 sezondur profesyonel oynadığı İstanbulspor'la 2'nci Lig'de 41 maçta 6 gol attı, 2 defa U19 Milli Takımı'nda oynadı.
    Osmanlıspor'da profesyonel olan Şahin ise 2. Lig'de 44 maçta 2 gol, 3. Lig'de 62 müsabakada 23 gol kaydetti.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:23
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