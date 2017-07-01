Uşakspor'dan 2 takviye
Spor Toto 3'üncü Ligi'nin yeni takımı Utaş Uşakspor, kadrosuna iki kiralık oyuncu takviye etti.
Kırmızı siyahlılar, geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan İstanbulspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu İsmail Sarı ve Bugsaşspor'dan 22 yaşındaki santrfor Şahin Fıstıkçı ile anlaştı. Galatasaray altyapısında forma giyen İsmail, 2 sezondur profesyonel oynadığı İstanbulspor'la 2'nci Lig'de 41 maçta 6 gol attı, 2 defa U19 Milli Takımı'nda oynadı.
Osmanlıspor'da profesyonel olan Şahin ise 2. Lig'de 44 maçta 2 gol, 3. Lig'de 62 müsabakada 23 gol kaydetti.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:23
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Kucka geliyor
Toplam 8
Yorum
mert aydın üzgünüm senin adına kucka geldi kendini tesselli etmeye başla büyüksün ts 3büyütülmüşlerin özentilerini başka kim üzecekti
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Beşiktaş'a Pepe müjdesi
Toplam 1
Yorum
KFY BJK TATİL TESİSLERİ:)))))))
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Chelsea'den Alex Telles'e rekor teklif!
Toplam 10
Yorum
BJK 1903 BIZIM HAVALANINDA ADAMLAR BÖYLE KARSILAMAYA DEVAM EDERSEK GELEN KENDINI KAFADAN MESSI SANAR VE SIMARIYORLAR VE KERDIM COK MODUNA GIRIYORLAR
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