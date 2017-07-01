Turgutluspor'da Mustafa ve Kadir tamam

Başkan Hakan Sezer, 2 futbolcu için düzenlenen imza töreninde, "Teknik heyetin raporu doğrultusunda takımımız güçlendiriyoruz. Lige renk katacak bir ekip olacağız. Turgutluspor'da transfer bitmez" dedi. İki futbolcu da başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Mustafa, kariyerine İzmirspor'da başladı, Adıyamanspor, Bugsaşspor, Gaziosmanpaşa, Amed Sportif ve Keçiörengücü'nde de forma giydi. Kadir ise Kemerspor 2003'te profesyonel oldu.