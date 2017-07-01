Turgutluspor'da Mustafa ve Kadir tamam
Spor Toto 3'üncü Lig'e döndükten sonra transfer harekatına girişen Turgutluspor, Niğde Belediyespor'un 34 yaşındaki stoperi Mustafa Özgen ve Ankara Adliyespor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Torbacı'yı da renklerine bağladı.
Başkan Hakan Sezer, 2 futbolcu için düzenlenen imza töreninde, "Teknik heyetin raporu doğrultusunda takımımız güçlendiriyoruz. Lige renk katacak bir ekip olacağız. Turgutluspor'da transfer bitmez" dedi. İki futbolcu da başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.
Mustafa, kariyerine İzmirspor'da başladı, Adıyamanspor, Bugsaşspor, Gaziosmanpaşa, Amed Sportif ve Keçiörengücü'nde de forma giydi. Kadir ise Kemerspor 2003'te profesyonel oldu.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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