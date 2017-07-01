 Bergama Belediyespor'a genç kaleci – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Bergama Belediyespor'a genç kaleci

    Bergama Belediyespor'a genç kaleci

    Spor Toto 3'üncü Lig'de mücadele eden Bergama Belediyespor, Düzcespor'un kalecisi Emir Efe Veli ile anlaştı.

    Teknik direktör İskender Eroğlu'nun Düzcespor'dan oyuncusu olan 20 yaşındaki file bekçisi, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç eldiven, henüz profesyonel bir müsabakada görev almadı. Teknik direktör Eroğlu kaleci Emir'nin yetenekli ve güvendiği bir kaleci olduğunu, deneyimli bir file bekçisi daha transfer edeceklerini söyledi.


    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:25
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