Bergama Belediyespor'a genç kaleci
Spor Toto 3'üncü Lig'de mücadele eden Bergama Belediyespor, Düzcespor'un kalecisi Emir Efe Veli ile anlaştı.
Teknik direktör İskender Eroğlu'nun Düzcespor'dan oyuncusu olan 20 yaşındaki file bekçisi, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç eldiven, henüz profesyonel bir müsabakada görev almadı. Teknik direktör Eroğlu kaleci Emir'nin yetenekli ve güvendiği bir kaleci olduğunu, deneyimli bir file bekçisi daha transfer edeceklerini söyledi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:25
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Messi evlendi
Toplam 1
Yorum
way bee arda siz nasil dugun olur.hayret.insan takim arkadasini cagirmaz mi?
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"Önümüzdeki sezon çok farklı olacak"
Toplam 8
Yorum
veli farklı olacagı kesin.3 cü olabilirmiyiz acaba.
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Ivan Santini iddiası
Toplam 2
Yorum
yetersiz robin uyur gezerken 15 atıyor...bu gol sayısı çok yetersiz. geçin gitsin..
Bergama Belediyespor'a genç kaleci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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