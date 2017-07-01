Bergama Belediyespor'a genç kaleci

Teknik direktör İskender Eroğlu'nun Düzcespor'dan oyuncusu olan 20 yaşındaki file bekçisi, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç eldiven, henüz profesyonel bir müsabakada görev almadı. Teknik direktör Eroğlu kaleci Emir'nin yetenekli ve güvendiği bir kaleci olduğunu, deneyimli bir file bekçisi daha transfer edeceklerini söyledi.