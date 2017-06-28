 Muğlaspor'a Caner'den imza – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Muğlaspor'a Caner'den imza

    Muğlaspor'a Caner'den imza

    Spor Toto 3'üncü Ligi ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Dardanelspor'da forma giyen Caner Turp'u renklerine bağladı.

    Stoper mevkiinde görev yapan 25 yaşındeki oyuncu, futbola Beşiktaş'ta başlarken, daha sonra sırasıyla Aydınspor 1923, Tokatspor, Gümüşhanespor, Bayrampaşa, Van Büyükşehir Belediyespor ve son olarak Dardanelspor'da görev yaptı. Hedefi olan bir kulübe geldiğini dile getiren Caner, Muğlaspor'da başarılı olacağını söyledi.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:18
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