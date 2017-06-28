Muğlaspor'a Caner'den imza

Stoper mevkiinde görev yapan 25 yaşındeki oyuncu, futbola Beşiktaş'ta başlarken, daha sonra sırasıyla Aydınspor 1923, Tokatspor, Gümüşhanespor, Bayrampaşa, Van Büyükşehir Belediyespor ve son olarak Dardanelspor'da görev yaptı. Hedefi olan bir kulübe geldiğini dile getiren Caner, Muğlaspor'da başarılı olacağını söyledi.