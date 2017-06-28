Muğlaspor'a Caner'den imza
Spor Toto 3'üncü Ligi ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Dardanelspor'da forma giyen Caner Turp'u renklerine bağladı.
Stoper mevkiinde görev yapan 25 yaşındeki oyuncu, futbola Beşiktaş'ta başlarken, daha sonra sırasıyla Aydınspor 1923, Tokatspor, Gümüşhanespor, Bayrampaşa, Van Büyükşehir Belediyespor ve son olarak Dardanelspor'da görev yaptı. Hedefi olan bir kulübe geldiğini dile getiren Caner, Muğlaspor'da başarılı olacağını söyledi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:18
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Milli tekvandocudan büyük başarı
Toplam 3
Yorum
yunus arkadaşımıza başarılar dilerim
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F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!
Toplam 11
Yorum
olursa olursa iyi olur...
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Milli tekvandocudan büyük başarı
Toplam 3
Yorum
yunus 55 Genç arkadaşımıza başarılar diliyoruz başarılarının devamını diler nice şampiyonluklar
Muğlaspor'a Caner'den imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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