Manisa Büyükşehir Belediyespor Umut'la anlaştı
Spor Toto 3'üncü Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Birlikspor'dan orta saha oyuncusu Umut Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
3 Haziran'da Botdrum Belediyesi Bodrumspor'la ön protokol yapan deneyimli futbolcu, yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle ayrılıp Manisa'nın yolunu tuttu. Hedefi olan bir takıma geldiğini belirten Umut, "Yeni kulübüme uzun süre hizmet etmek istiyorum. Umarım burada şampiyonluklar yaşarım" diedi.
Hollanda doğumlu olan Umut Kaya, daha önce Alanyaspor, Göztepe, Sarıyer, Yeni Malatyaspor, Turgutluspor, Aydınspor 1923 ve Menemen Belediyespor'da da oynadı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:50
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Yorum
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Yorum
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Yorum
omer akpinar darisi kilolu yeteneksiz ozana ve fernandoa anlamiyom haa fener gibi kulup istedigin kiloyla rahatcana oynuyabiliyosun bu ne amatorluk yaah
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