Manisa Büyükşehir Belediyespor Umut'la anlaştı

3 Haziran'da Botdrum Belediyesi Bodrumspor'la ön protokol yapan deneyimli futbolcu, yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle ayrılıp Manisa'nın yolunu tuttu. Hedefi olan bir takıma geldiğini belirten Umut, "Yeni kulübüme uzun süre hizmet etmek istiyorum. Umarım burada şampiyonluklar yaşarım" diedi.

Hollanda doğumlu olan Umut Kaya, daha önce Alanyaspor, Göztepe, Sarıyer, Yeni Malatyaspor, Turgutluspor, Aydınspor 1923 ve Menemen Belediyespor'da da oynadı.