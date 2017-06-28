 Manisa Büyükşehir Belediyespor Umut'la anlaştı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Manisa Büyükşehir Belediyespor Umut'la anlaştı

    Manisa Büyükşehir Belediyespor Umut'la anlaştı

    Spor Toto 3'üncü Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Birlikspor'dan orta saha oyuncusu Umut Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    3 Haziran'da Botdrum Belediyesi Bodrumspor'la ön protokol yapan deneyimli futbolcu, yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle ayrılıp Manisa'nın yolunu tuttu. Hedefi olan bir takıma geldiğini belirten Umut, "Yeni kulübüme uzun süre hizmet etmek istiyorum. Umarım burada şampiyonluklar yaşarım" diedi.
    Hollanda doğumlu olan Umut Kaya, daha önce Alanyaspor, Göztepe, Sarıyer, Yeni Malatyaspor, Turgutluspor, Aydınspor 1923 ve Menemen Belediyespor'da da oynadı.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:50
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