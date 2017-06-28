Aydınspor 1923'te kadro dağılıyor
Geride bıraktığımız sezon 3'üncü Lig'e düşen Aydınspor 1923'te takım kadrosu dağılıyor.
Siyah beyazlılarda Oğuzhan, Reşo, Evren, Tahir, Vedat, Nezir, Berat Ali, Gürcan ve Erdi'nin ardından genç stoper Süleyman Özdamar'ın da sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği açıklandı. Bu arada Süleyman'ın yanı sıra diğer savunma oyuncusu İsmail Hacıhafızoğlu'nun da takımdan ayrılmak istediği bildirildi.
3 Temmuz'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa aday olan Hidayet Türen, 3'üncü Lig'de zirveye oynayacak bir kadro kuracaklarını vurguladı, "Geçen sezon 2'nci Lig'den düştük ama asla yıkılmayacağız. Mevcut kadrodan kalan oyuncular ve yeni transferlerle ayağa kalkmasını biliriz" dedi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:09
-
Barça'dan çifte müjde!
Toplam 13
Yorum
yakisirrrrrr Su anda en kaliteli türk futbolcu.Böyle harcanamaz.Ona biz sahip cikariz.O da en güzel ortami bizde bulur.Zaten hücümla boguyoruz, yakisir
-
Barça'dan çifte müjde!
Toplam 13
Yorum
Arda nin ayagi kalkmasi icin gelmesi lazim Arda icin en iyi tercih olur.Kalitesini en iyi gösterecegi kulüp ve takim biziz.Arda bu yorumu okuyorsan dikkate al derim.Show devam edecek
-
UEFA duruşma için tarih verdi
Toplam 1
Yorum
Murat Beşiktaş'ın 300 milyon euro borcu var, satıştan gelecek parayla ancak borcun faizini öder. ucuz oyuncu Alıp Şenol hocaya teslim etmek.
Aydınspor 1923'te kadro dağılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.