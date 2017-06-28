 Aydınspor 1923'te kadro dağılıyor – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Aydınspor 1923'te kadro dağılıyor

    Aydınspor 1923'te kadro dağılıyor

    Geride bıraktığımız sezon 3'üncü Lig'e düşen Aydınspor 1923'te takım kadrosu dağılıyor.

    Siyah beyazlılarda Oğuzhan, Reşo, Evren, Tahir, Vedat, Nezir, Berat Ali, Gürcan ve Erdi'nin ardından genç stoper Süleyman Özdamar'ın da sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği açıklandı. Bu arada Süleyman'ın yanı sıra diğer savunma oyuncusu İsmail Hacıhafızoğlu'nun da takımdan ayrılmak istediği bildirildi.
    3 Temmuz'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa aday olan Hidayet Türen, 3'üncü Lig'de zirveye oynayacak bir kadro kuracaklarını vurguladı, "Geçen sezon 2'nci Lig'den düştük ama asla yıkılmayacağız. Mevcut kadrodan kalan oyuncular ve yeni transferlerle ayağa kalkmasını biliriz" dedi.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:09
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