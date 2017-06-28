Aydınspor 1923'te kadro dağılıyor

Siyah beyazlılarda Oğuzhan, Reşo, Evren, Tahir, Vedat, Nezir, Berat Ali, Gürcan ve Erdi'nin ardından genç stoper Süleyman Özdamar'ın da sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği açıklandı. Bu arada Süleyman'ın yanı sıra diğer savunma oyuncusu İsmail Hacıhafızoğlu'nun da takımdan ayrılmak istediği bildirildi.

3 Temmuz'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa aday olan Hidayet Türen, 3'üncü Lig'de zirveye oynayacak bir kadro kuracaklarını vurguladı, "Geçen sezon 2'nci Lig'den düştük ama asla yıkılmayacağız. Mevcut kadrodan kalan oyuncular ve yeni transferlerle ayağa kalkmasını biliriz" dedi.