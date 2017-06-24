Utaş Uşakspor Kerem'le anlaştı

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Düzce ekibinde 3'üncü Lig'de 29 karşılaşmada 1 gol attı. Fenerbahçe altyapısında forma giydikten sonra Sancaktepe Belediyespor'da profesyonel olan Kerem, Aydınspor 1923 ve Bayrampaşa'da da oynadı.

Milli takımlarda alt yaş gruplarında 21 kez ay yıldızlı formayı giyen genç futbolcu, 3'üncü Lig'de toplam 76 müsabakada görev aldı.