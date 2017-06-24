 Utaş Uşakspor Kerem'le anlaştı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Utaş Uşakspor Kerem'le anlaştı

    Utaş Uşakspor Kerem'le anlaştı

    Spor Toto 3'üncü Lig ekibi Utaş Uşakspor, Düzcespor'dan orta saha oyuncusu Kerem Çağatay ile anlaştı.

    23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Düzce ekibinde 3'üncü Lig'de 29 karşılaşmada 1 gol attı. Fenerbahçe altyapısında forma giydikten sonra Sancaktepe Belediyespor'da profesyonel olan Kerem, Aydınspor 1923 ve Bayrampaşa'da da oynadı.
    Milli takımlarda alt yaş gruplarında 21 kez ay yıldızlı formayı giyen genç futbolcu, 3'üncü Lig'de toplam 76 müsabakada görev aldı.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:06
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