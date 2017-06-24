 Turgutluspor Berkay'ı takımda tuttu – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Turgutluspor Berkay'ı takımda tuttu

    Turgutluspor Berkay'ı takımda tuttu

    Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, iç transferde kanat oyuncusu Abdullah Berkay Velivar'la yeniden anlaştı.

    Kulüp Başkanı Hakan Sezer'in belediyedeki başkan yardımcılığı makamında gerçekleştirilen imza töreninde Genel Kaptan Yaşar Kozak ve Kulüp Müdürü Yalçın Tüfenkoğlu da hazır bulundu. Turgutluspor'la 2 yıllığına yeniden anlaşan Berkay, şampiyonluk yaşadığı kulubünde kaldığı için mutlu olduğunu söyledi. Transfer döneminin başlamasıyla Efşan Geçgin, Yaşar Yılmaz, Ömer Faruk Karaman, Emre Avcı, Ramazan Altıntepe ve son olarak Berkay'la imzalayan kırmızı siyahlı yönetiminin bir forvet transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:07
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