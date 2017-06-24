Turgutluspor Berkay'ı takımda tuttu
Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, iç transferde kanat oyuncusu Abdullah Berkay Velivar'la yeniden anlaştı.
Kulüp Başkanı Hakan Sezer'in belediyedeki başkan yardımcılığı makamında gerçekleştirilen imza töreninde Genel Kaptan Yaşar Kozak ve Kulüp Müdürü Yalçın Tüfenkoğlu da hazır bulundu. Turgutluspor'la 2 yıllığına yeniden anlaşan Berkay, şampiyonluk yaşadığı kulubünde kaldığı için mutlu olduğunu söyledi. Transfer döneminin başlamasıyla Efşan Geçgin, Yaşar Yılmaz, Ömer Faruk Karaman, Emre Avcı, Ramazan Altıntepe ve son olarak Berkay'la imzalayan kırmızı siyahlı yönetiminin bir forvet transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:07
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
YÜZDE 70 YERLİ, YÜZDE 30 YABANCI ORANI GÖZETİLEREK GS BU KADAR BÜYÜK PARALARI YABANCILARA VERECEĞİNE BU PARALARI YIL İÇİNDE PRİM OLARAK MAÇLARDA FUTBOLCULARA VERSE TC. NİN EN BÜYÜĞÜ OLURDU
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Visca teklifi artırıldı
Toplam 6
Yorum
ofliii kim lan bu okadar para onca adam bir kişi için ooolmaaaaaazz.
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
ÖDÜNLENDİRİLEREK GS FUTBOLDA ÇOK YÜKSELEBİLİRDİ. G GS SÜPER LİG, 2 Cİ LİG VE 3 CÜ LİGLERİ TARAMALI FUTBOLCULARI GS YA KAZANDIRMALI. İYİ BİR EĞİTİM VE ANTREMAN SİSTEMİ VE PİRİM SİSTEMİ İLE
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