Muğlaspor'dan 2 imza
Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor, Dersimspor'dan kanat oyuncusu Fatih Bolat ve Tekirdağspor'dan orta saha oyuncusu Ceyhun Elmas ile sözleşme imzaladı.
Çorumspor'da profesyonel olan 23 yaşındaki Fatih, daha önce Ayvalıkgücü Belediyespor, Arsinspor ve Kütahyaspor'da oynadı. Fatih, 3'üncü Lig'de 148 maçta 30 gol attı.
Lüleburgazspor altyapısından yetişip Kastamonuspor 1966'da profesyonel olan 24 yaşındaki Ceyhun ise 3'üncü Lig'de 40 müsabakada 2 gol kaydetti.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:05
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Stoper harekatı
Toplam 14
Yorum
01BJK Pepe ihtiyar ha: Sizin gençleri topla: Onun ölüsü etmez. O nasıl hırsla oynuyor. Yaşa bakmayacaksın. Kıskanmayın renkliler...
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Kocaman yakın takipte
Toplam 13
Yorum
Serhat Takımı en zor zamanda bırakmamış, takımı ayakta tutmuş,uefa da yarı final oynatmış hakkını ödemek kolay değil. Adamsın Kocaman ;)
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Aslan Belhanda
Toplam 16
Yorum
dadas 25 bir gs li olarak yilardir hep transfer hatasibu adam 2 yil once penalti kulanirken parmagi ile kaleciye atacagi tarafi isaret eden degilmi?
Muğlaspor'dan 2 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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