 Muğlaspor'dan 2 imza – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Muğlaspor'dan 2 imza

    Muğlaspor'dan 2 imza

    Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor, Dersimspor'dan kanat oyuncusu Fatih Bolat ve Tekirdağspor'dan orta saha oyuncusu Ceyhun Elmas ile sözleşme imzaladı.

    Çorumspor'da profesyonel olan 23 yaşındaki Fatih, daha önce Ayvalıkgücü Belediyespor, Arsinspor ve Kütahyaspor'da oynadı. Fatih, 3'üncü Lig'de 148 maçta 30 gol attı.
    Lüleburgazspor altyapısından yetişip Kastamonuspor 1966'da profesyonel olan 24 yaşındaki Ceyhun ise 3'üncü Lig'de 40 müsabakada 2 gol kaydetti.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:05
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