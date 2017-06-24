Muğlaspor'dan 2 imza

Çorumspor'da profesyonel olan 23 yaşındaki Fatih, daha önce Ayvalıkgücü Belediyespor, Arsinspor ve Kütahyaspor'da oynadı. Fatih, 3'üncü Lig'de 148 maçta 30 gol attı.

Lüleburgazspor altyapısından yetişip Kastamonuspor 1966'da profesyonel olan 24 yaşındaki Ceyhun ise 3'üncü Lig'de 40 müsabakada 2 gol kaydetti.