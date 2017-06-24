 Kızılcabölükspor Samet'le imzaladı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kızılcabölükspor Samet'le imzaladı

    Kızılcabölükspor Samet'le imzaladı

    Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcıbölükspor, Bölgesel Amatör Lig takımı Serik Belediyespor'dan Samet Dağlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 21 maçta 2 gol kaydetti. Futbola Başakspor altyapısında başlayan Samet, Konya Anadolu Selçukspor, 70 Karaman Gençlikspor, Sarayönü Belediyespor, Karaman Belediyespor, Utaş Uşakspor'da da oynadı.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:14
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