Turgutluspor'da Ramazan imzaladı
Spor Toto 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Turgutluspor, eski futbolcusu Ramazan Altıntepe'yi renklerine bağladı.
Daha önce Efşan Geçgin, Yaşar Yilmaz, Ömer Faruk Karaman ve Emre Avcı ile anlaşan kırmızı siyahlılar, tecrübeli kanat oyuncusu Ramazan'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Irlamaz Turgutluspor Tesisleri'ndeki imza törenine Kulüp Başkanı Hakan Sezer, Genel Kaptan Yaşar Kozak ve menajer Çetin Anlayanoğlu katılırken Ramazan, Turgutluspor'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:57
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 44
Yorum
abc ben GS liyim ama, fener bunu alacagina elindeki rvp ye göre kursun oyun sistemini.36 yas nedir abi? ki adam en az 2 senelik ister zaten
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
AYDIN AMİN İNŞALLAH OLUR
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
aslan misafire git denmez ama beğendiğin yere defol git
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