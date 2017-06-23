 Turgutluspor'da Ramazan imzaladı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Turgutluspor'da Ramazan imzaladı

    Turgutluspor'da Ramazan imzaladı

    Spor Toto 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Turgutluspor, eski futbolcusu Ramazan Altıntepe'yi renklerine bağladı.

    Daha önce Efşan Geçgin, Yaşar Yilmaz, Ömer Faruk Karaman ve Emre Avcı ile anlaşan kırmızı siyahlılar, tecrübeli kanat oyuncusu Ramazan'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Irlamaz Turgutluspor Tesisleri'ndeki imza törenine Kulüp Başkanı Hakan Sezer, Genel Kaptan Yaşar Kozak ve menajer Çetin Anlayanoğlu katılırken Ramazan, Turgutluspor'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:57
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