Turgutluspor'da Ramazan imzaladı

Daha önce Efşan Geçgin, Yaşar Yilmaz, Ömer Faruk Karaman ve Emre Avcı ile anlaşan kırmızı siyahlılar, tecrübeli kanat oyuncusu Ramazan'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Irlamaz Turgutluspor Tesisleri'ndeki imza törenine Kulüp Başkanı Hakan Sezer, Genel Kaptan Yaşar Kozak ve menajer Çetin Anlayanoğlu katılırken Ramazan, Turgutluspor'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.