Kızılcabölükspor Melih'i 1 yıllığına kiraladı

Bergama Belediyespor, 1920 Maraşspor, Trabzon Kanuni Futbol Kulübü, Çubukspor'da da forma giyen Melih, "Kızılcabölükspor'a geldiğim için çok mutluyum. Formayı giyeceğim günü iple çekiyorum" diye konuştu. Kızılcabölükspor yönetimi, transferde kolaylık sağlayan Tire 1922'ye teşekkür etti.