 Kızılcabölükspor Melih'i 1 yıllığına kiraladı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Kızılcabölükspor Melih'i 1 yıllığına kiraladı

    Kızılcabölükspor Melih'i 1 yıllığına kiraladı

    Spor Toto 3'üncü Lig temsilcilerinden Kızılcabölükspor, Tire 1922'den forvet Melih Vardar'ı, 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon Tire'de 30 maçta 6 gol atan 23 yaşındaki santrfor Bucaspor'da profesyonel oldu.

    Bergama Belediyespor, 1920 Maraşspor, Trabzon Kanuni Futbol Kulübü, Çubukspor'da da forma giyen Melih, "Kızılcabölükspor'a geldiğim için çok mutluyum. Formayı giyeceğim günü iple çekiyorum" diye konuştu. Kızılcabölükspor yönetimi, transferde kolaylık sağlayan Tire 1922'ye teşekkür etti.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:52
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