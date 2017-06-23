Kızılcabölükspor Melih'i 1 yıllığına kiraladı
Spor Toto 3'üncü Lig temsilcilerinden Kızılcabölükspor, Tire 1922'den forvet Melih Vardar'ı, 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon Tire'de 30 maçta 6 gol atan 23 yaşındaki santrfor Bucaspor'da profesyonel oldu.
Bergama Belediyespor, 1920 Maraşspor, Trabzon Kanuni Futbol Kulübü, Çubukspor'da da forma giyen Melih, "Kızılcabölükspor'a geldiğim için çok mutluyum. Formayı giyeceğim günü iple çekiyorum" diye konuştu. Kızılcabölükspor yönetimi, transferde kolaylık sağlayan Tire 1922'ye teşekkür etti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:52
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 44
Yorum
abc ben GS liyim ama, fener bunu alacagina elindeki rvp ye göre kursun oyun sistemini.36 yas nedir abi? ki adam en az 2 senelik ister zaten
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
AYDIN AMİN İNŞALLAH OLUR
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
aslan misafire git denmez ama beğendiğin yere defol git
Kızılcabölükspor Melih'i 1 yıllığına kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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