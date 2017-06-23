 Aydınspor 1923'te Türen aday – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Aydınspor 1923'te Türen aday

    Aydınspor 1923'te Türen aday

    SPOR Toto 3'üncü takımı Aydınspor 1923'te 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula mecvut Başkan Hidayet Türen de aday olduğunu açıkladı.

    Başkan adayları Hüsamettin Artan ve Levent Sabancı'dan sonra yeniden koltuğa talip olduğunu belirten Hidayet Türen, "Güçlü bir liste ile çalışmalara başladım" dedi.
    Uzun süre aday olup olmamayı düşündüğünü ifade eden Türen, "Takımımız 2'nci Lig'de küme düştükten sonra kongre çalışmaları başladı. Ben de son kararımı verdim ve başkanlık için çalışmalarıma başladım. Aydın'da yaşayan, Aydınlı işadamlarından oluşan listemi hazırladım. Tek hedefimiz Aydınspor 1923'ü yeniden 2'nci Lig'e çıkarmak" diye konuştu.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:13
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