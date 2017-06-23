Aydınspor 1923'te Türen aday
SPOR Toto 3'üncü takımı Aydınspor 1923'te 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula mecvut Başkan Hidayet Türen de aday olduğunu açıkladı.
Başkan adayları Hüsamettin Artan ve Levent Sabancı'dan sonra yeniden koltuğa talip olduğunu belirten Hidayet Türen, "Güçlü bir liste ile çalışmalara başladım" dedi.
Uzun süre aday olup olmamayı düşündüğünü ifade eden Türen, "Takımımız 2'nci Lig'de küme düştükten sonra kongre çalışmaları başladı. Ben de son kararımı verdim ve başkanlık için çalışmalarıma başladım. Aydın'da yaşayan, Aydınlı işadamlarından oluşan listemi hazırladım. Tek hedefimiz Aydınspor 1923'ü yeniden 2'nci Lig'e çıkarmak" diye konuştu.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:13
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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