 Utaş Uşakspor'da imzalar sürüyor – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Utaş Uşakspor'da imzalar sürüyor

    Utaş Uşakspor'da imzalar sürüyor

    Spor  Toto 3'üncü Lig'e yükselen Utaş Uşakspor'da dış transfer harekatı devam ediyor.

    Anadolu Üsküdar'dan 22 yaşındaki sağ bek Murat Rüzgar'la cuma günü anlaşan kırmızı siyahlılar, son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor'un stoperi Şemsettin Ender Kılıç ile el sıkıştı. Geçen sezon Manisa ekibi ile play off mücadelesi veren 25 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce de Pazarspor, Keçiörengücü, Batman Petrolspor ve Silivrispor'da forma giydi. Şemsettin Ender, anlaşırken Utaş Uşakspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:10
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