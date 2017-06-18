Utaş Uşakspor'da imzalar sürüyor
Spor Toto 3'üncü Lig'e yükselen Utaş Uşakspor'da dış transfer harekatı devam ediyor.
Anadolu Üsküdar'dan 22 yaşındaki sağ bek Murat Rüzgar'la cuma günü anlaşan kırmızı siyahlılar, son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor'un stoperi Şemsettin Ender Kılıç ile el sıkıştı. Geçen sezon Manisa ekibi ile play off mücadelesi veren 25 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce de Pazarspor, Keçiörengücü, Batman Petrolspor ve Silivrispor'da forma giydi. Şemsettin Ender, anlaşırken Utaş Uşakspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:10
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 35
Yorum
Fsb Aziz caner ı gökhan ı gonderdin yerlerine adam bulamadın hep öyle lütfen sen git senden gerçekten sıkıldık yeter be
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Dirar: Şanslıyım
Toplam 7
Yorum
AKILLI BİR YNTM YOK MU .. bu adamlar seneye pilleri bitik..kırmızı ışık yanacak..al sana yeni yeni RVP-LER..
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 35
Yorum
maaşları uçuk. fenerin yönetimsel sorunu olduğunun tarh-i fotoğrafı. bu adamlar transfer yapmayı kesinlikle öğrenemeyecekler..yüksek yüksek maaşlar dağıtıl
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