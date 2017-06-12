 Turgut ile anlaştılar – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Turgut ile anlaştılar

    Turgut ile anlaştılar
    Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden 'da, Teknik Direktör ile yeni sezon için de anlaşmaya varıldığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon Play-Off şansını son dakika golüyle kaybeden kulüpte bu sezon hedef zirveye oynamak.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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