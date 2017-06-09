 Kocaeli’de sıcak saatler – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Kocaeli’de sıcak saatler

    Kocaeli’de sıcak saatler
    3. Lig'de mücadelesine devam eden 'da gündem iç transfer. 7 futbolcunun sözleşmesini uzatan Körfez ekibi; Oğuzhan, Sinan Pektemek, Hamza Mutlu ve Burak Süleyman'la görüşmelere başladı. Bu futbolcuları kadroda tutmayı hedefleyen yönetim, imzaların atılması halinde dış transfer politikasını belirleyecek.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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