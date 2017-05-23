 3. Lig’de final Silivri-Erbaa – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    3. Lig’de final Silivri-Erbaa

    3. Lig’de final Silivri-Erbaa

    Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde İstanbul ekibi Silivrispor ile Tokat ilinin ilçesi Erbaaspor finale yükseldi.

    Yarı final ilk maçında deplasmanda Manisa BŞB'yi 2-0 yenen Silivrispor, rövanşı 1-0 kazanarak, adını finale yazdırdı. Silivrispor'un rakibini belirleyecek karşılaşmada ise ilk maçta deplasmanda yine İstanbul takımı olan Çatalcaspor'a 1-0 yenilen Erbaaspor, normal süresi 1-0 biten ve uzayan maçta, 2-0'la finale yükseldi. 3. Lig'de daha önce Sancaktepe, Altay, Bodrum, A.Afyon ve Sakaryaspor 2. Lig'e yükselmişti. Silivri ile Erbaa, 27 Mayıs Cumartesi günü tarafsız sahada oynanacak finalde 2. Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
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