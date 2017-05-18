 3. Lig 2. Grup’ta play-off başlıyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    3. Lig 2. Grup’ta play-off başlıyor

    3. Lig 2. Grup’ta play-off başlıyor
    3. LİG 2. Grup'ta playoff yarı final maçları bugün başlıyor. Dersim- Çatalca erteleme maçının ardından Manisa BŞB-Silivri, Çatalca- Erbaa ilk karşılaşmaları bugün 16.00'da yapılacak. Rövanşlar 22, final 27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:36
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