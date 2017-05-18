3. Lig 2. Grup’ta play-off başlıyor
3. LİG 2. Grup'ta playoff yarı final maçları bugün başlıyor. Dersim- Çatalca erteleme maçının ardından Manisa BŞB-Silivri, Çatalca- Erbaa ilk karşılaşmaları bugün 16.00'da yapılacak. Rövanşlar 22, final 27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
3. Lig 2. Grup’ta play-off başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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