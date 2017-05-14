Sakaryaspor 2.Lig'e yükseldi!

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta normal sezonu 68 puanla ikinci sırada tamamlayan Sakaryaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Coşkun Yılmaz'ın attığı gollerle 2. Lig biletini aldı.





Normal süresi golsüz sona eren karşılaşmada Diyarbekirspor 93. dakikada Serhat Baştan'ın golüyle öne geçse de Sakaryaspor, Coşkun Yılmaz'ın 105 ve 111. dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı.

Taraftarlarının yalnız bırakmadığı Sakaryaspor'da futbolcular ve teknik heyet bitiş düdüğünün ardından saha içinde büyük bir sevinç yaşadı.





Yeşil-siyahlı takıma kupasını, düzenlenen törenle Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi. Sakaryasporlu futbolcular ve teknik heyet törenin ardından tribünlere giderek kupa sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı.





Spor Toto 2. Lig'de en son 2012-2013 sezonunda yer alan Sakaryaspor, o sezon sonunda düştüğü 3. Lig'de 4 yıldır mücadele ediyordu.







Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Yusuf Bozdoğan



Sakaryaspor: Hüseyin Bilge, Fikret Topaloğlu, Zafer Aydoğdu, Burak Bekaroğlu, Canberk Ömer Özdemir, Hüseyin Altuğ Taş (Dk. 85 Ferhat Yazgan), Serdar Ümit Deniz, Talha Mayhoş, Erçağ Evirgen (Dk. 99 Enes Ata), Coşkun Yılmaz, Fatih Özçelik



Diyarbekirspor: Onur Bilgin, Serdar Cansu, Sefacan Taşkolu, Fahrettin Bıyıklı, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 106 Enver Abdullah Filiz), Hüseyin Bak (Dk. 53 Enis Gül), Abdurrahman Emir Alagöz, Adem Aydın, Serhat Baştan, Tunç Murat Behram (Dk. 75 Ergun Cengiz), Mehmet Özdıraz



Goller: Dk. 93 Serhat Baştan (Diyarbekirspor), Dk. 105 ve 111 Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor)



Kırmızı kart: Dk. 107 Fahrettin Bıyıklı (Diyarbekirspor)



Sarı kartlar: Dk. 37 Adem Aydın, Dk. 79 Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor), Dk. 88 Burak Bekaroğlu, Dk. 112 Coşkun Yılmaz, Dk. 115 Ferhat Yazgan (Sakaryaspor)