Sakaryaspor mazisini arıyor

Yeşil-siyahlı ekip, 3. Grup play-off finalinde Diyarbekirspor ile saat 15.00'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Kulübün Rüstemler Tesisleri'nde son antrenmanın ardından taraftarların tezahüratlarıyla İstanbul'a yola çıkan futbolcularda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Sakaryaspor'un İstanbul'daki final maçına binlerce taraftarın gitmesi bekleniyor.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı İsmail Gürses, kendilerine 2. Lig biletini getirecek bu önemli maça tüm taraftarı davet etti.

Gürses, yaptığı açıklamada, yıllardır bekledikleri özlemin son 90 dakikasına geldiklerini söyledi.

Sakaryaspor'un, futbolcusuyla, teknik ve yönetim kadrosuyla, taraftarıyla final maçına hazır olduğunu belirten Gürses, "Sakaryaspor, Türk futbol ailesinin bilindiği gibi en köklü kulüplerinden biri. Onlarca yıldızı milli takıma, Türk futboluna kazandırmış, tarihi şanlı başarılarla dolu bir kulüp. Mazimizi arıyoruz." dedi.

Bu yıl göreve geldikten sonra "50+1 Diriliş Yılı" ve küllerinden yeniden doğmayı slogan olarak belirlediklerini kaydeden Gürses, "Bütün şehir hasretle 90 dakikanın sonunda şampiyonluk kupasını bekliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaptık, takımımız hazır, şehrimiz hazır, taraftarımız hazır. 54 bin Tatanga İstanbul'a akına hazır." ifadelerini kullandı.

"ARTIK SON NOKTAYA GELDİK"

Başarılı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan İsmail Gürses, şunları kaydetti:

"Yarın İstanbul tarihi günlerinden birini yaşayacak. Türkiye de dünya da zannediyorum ki en büyük deplasman taraftarını görecek. Allah kulübümüzün yar ve yardımcısı olsun. Çok istiyoruz, çok arzu ediyoruz. İyi bir takımımız var. Büyükşehir belediye başkanımız ve taraftarlarımız bizlere sahip çıktı. Futbolcularımız da hazır, inşallah Allah yüzümüze güler. Artık son noktaya geldik. Pazar akşamı da mutlu bir sonuçla kupayı alıp şehrimize gelmeyi ümit ediyorum."

Başkan Gürses, Sakaryaspor'un hak etmediği ligde bulunduğunu belirterek, 3. Lig kulübünün bir maçını izlemeye 15 bin kişinin geldiğini ve takımının üst ligleri hak ettiğini aktardı.

Sakarya'nın bir "futbol şehri" olduğunun altını çizen Gürses, "İnşallah o özlemi sona erdireceğiz. Pazar günü için sosyal medyada da paylaşımda bulundum. İstanbul'a 53 bin 999 Tatanga geliyor, 54 bininci Tatangayı bekliyoruz. Tatangalar bizim her şeyimiz. Onlar var olduğu sürece Sakaryaspor ilelebet var olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu sezon başkanlık görevinin kendisine verildiğini ve en iyi şekilde bu görevi sürdürmeye çalıştığını anlatan Gürses, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık tamamen otobüs bulmaya çalışıyoruz. Maalesef, büyükşehir belediye başkanımızın çağrısına, bizim çağrımıza rağmen şehrimizin sivil toplum kuruluşları ve sanayicileri, önde gelen iş adamları yeteri kadar destek olmuyorlar. Şimdi otobüs bulmak için, 54 bin taraftarı İstanbul'a ulaştırmak için, Sakaryasporumuzun yalnız kalmaması için çaba sarf ediyoruz. Onu da başaracağız. Hep dediğim gibi Tatangalarla biz bize yeteriz."