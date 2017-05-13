 Final heyecanı – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Final heyecanı

    Final heyecanı
    Spor Toto 3. Lig 1. ve 3. gruplarda play-off final karşılaşmaları yarın oynanacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu iki grupta playoff final maçlarının programı şöyle: 1. Grup: 19.00 Altay-Kocaelispor (Antalya) 3. Grup: 15.00 Sakaryaspor- Diyarbekirspor (Olimpiyat) Müsabakaları kazanan takımlar gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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