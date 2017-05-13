Final heyecanı

Spor Toto 3. Lig 1. ve 3. gruplarda play-off final karşılaşmaları yarın oynanacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu iki grupta playoff final maçlarının programı şöyle: 1. Grup: 19.00 Altay-Kocaelispor (Antalya) 3. Grup: 15.00 Sakaryaspor- Diyarbekirspor (Olimpiyat) Müsabakaları kazanan takımlar gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.