Altay kupa için sahada

Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Yıllarca Süper Lig'de yer alan Türk futbolunun iki köklü kulübü arasındaki mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.



Final randevusunun biletleri 5 TL'den satışa çıktı. Maç günü stadyum gişelerinde de bilet satışı yapılacak. Siyah beyazlı taraftarlar stadın protokol tribünü bölümündeki batı ve güney tribününde yerlerini alacak. İzmir'den, Antalya'ya akın edecek Altaylılar için yaklaşık 150 otobüs kaldırılacak. Siyah beyazlılara İzmir Valiliği 100, Büyükşehir Belediyesi ise 33 otobüs tahsis etti. İzmir temsilcisini özel araçlar ve uçakla yolculuk edecek kişilerle birlikte 10 bine yakın seveninin desteklemesi bekleniyor.



Grupta liderliği Sancaktepe Belediyespor'a kaptırdıktan sonra normal sezonu 64 puanla ikinci sırada tamamlayarak play off'a kalan Altay, yarı finalde eşleştiği Çorum Belediyespor'a deplasmandaki ilk maçta 2-0 yenildikten sonra rakibini evindeki rövanşta uzatmada 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sezonu 61 puanla dördüncü basamakta tamamlayan Kocaelispor ise yarı finalde evinde 0-0 berabere kaldığı Ankara Demirspor'u Başkent'e 2-0 mağlup ederek, Altay'ın rakibi oldu.



Kocaelispor, sezonun ilk yarısında iç sahada 5-3 mağlup ettiği Altay ile İzmir'de 1-1 berabere kaldı. İki takım şimdiye kadar Süper Lig'de 32, TFF 1'inci Lig'de 12, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de 2'şer kez, Türkiye Kupası'nda ise 5 defa karşı karşıya geldi. Toplamda 53 defa birbirlerine rakip olan iki kulüpten Altay 17 galibiyet alırken, Kocaelispor 21 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



BİÇER'İN İNANCI TAM

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, siyah beyazlı kulübü 2'nci Lig'e çıkarmak için son düdüğe kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Takımına olan güveninin tam olduğunu anlatan Biçer, "Şampiyonluğu hak ediyoruz. Sezon boyunca bunu gerçekten çok istedik. Karşımızda çok ciddi bir rakip var, onlar da kupa için herşeyini ortaya koyacak. Ben kazanan taraf olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Altyapısında futbol oynadığı Altay'a bir kupa kazandırma hayaline çok yaklaştığını anlatan genç teknik adam, "Şimdiye kadar play off'larda ve Antalya'da yaşanan başarısızlıkları bir kenara bıraktık. Yeni bir sayfa açacağız. Taraftarımızın ve tüm İzmir'in gücünü arkamıza alarak hep birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var" yorumu yaptı.



KUPAYA HASRET KALDI

Son şampiyonluğunu 2001-02 sezonunda Süper Lig'e yükselerek yaşayan Altay, yarınki finali kazanması halinde 15 yıl sonra kupa sevinci yaşayacak. Son 15 yılda 2002-03'te Süper Lig'den, 2010-11'de TFF 1'inci Lig'den, 2014-15'te ise 2'nci Lig'den küme düşerek tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Altay, yeniden eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Bu yıl kulübün başkanlık koltuğuna oturan Özgür Ekmekçioğlu, görev aldığı ilk dönemde kupa sevinci yaşamaya çok yaklaştı. Altay'ı ve genç başkan Ekmekçioğlu'nu, Antalya'da eski başkanlar ve camianın ileri gelenleri yalnız bırakmayacak. Ekmekçioğlu, hem sezon başında hem de devre arasında kulübün transfer yasağını kaldırarak güçlü bir kadro kurulmasını sağlamıştı.



PLAY OFF KABUS OLDU

Altay daha önce Süper Lig'e yükselmek için 5 defa finallerde mücadele eden siyah beyazlılar, her seferinde kaybetti. 2001'de Antalya'daki çeyrek finalde Kombassan Konyaspor'u saf dışı bırakan Altay yarı finalde Sakaryaspor'a elendi. 2005-06'da Ankara'da yarı finalde Orduspor'u eleyen Altay, finalde Süper Lig biletini bir kez daha Sakaryaspor'a kaptırdı. 2006-07'de yine Başkent'te yarı finalde Malatyaspor engelini geçen siyah beyazlılar, finalde Kasımpaşa karşısında kaybetti. 2008-09'da Ankara'da yarı finalde Kasımpaşa'ya elenen Altay, 2009-10'da İstanbul'daki play off 4'lü finalde son maçında kupayı Konyaspor'a kaptırdı.



ANTALYA'DA ÇİFTA HÜZÜN

Siyah beyazlılar, Süper Lig'de mücadele ettiği 1999-2000 sezonunda son haftaya düşme hattındaki İstanbulspor'un 1 puan önünde 37 puanla 15'inci sırada girdi. Son hafta Antalyaspor deplasmanına giden Altay, rakibine 3-1 yenilirken son hafta İstanbulspor'un Galatasaray'la 1-1 berabere kalması üzerine averajla küme düşme acısı yaşadı. Altay, Antalya'da ikinci üzüntüsünü ise Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiği 2000-01'de yaşadı. Bu kentteki çeyrek finalde Kombassan Konyaspor'u penaltılarla 4-3 mağlup eden siyah beyazlılar, yarı finalde Sakaryaspor'a 2-1 yenilerek havlu attı. Altay, üçüncü kez final oynayacağı Antalya'da bu defa zafere ulaşmak istiyor.



GÖZLER GÖLCÜLERDE

Profesyonel liglerin en skorer takımı olan Altay'da forvet oyuncularına, yarınki finalde büyük iş düşecek. Normal sezonu 67 golle tamamladıktan sonra yarı finalde Çorum Belediyespor ağlarına 4 gol bırakarak 71 gole ulaşan siyah beyazlılarda Murat Uluç, Hüsamettin, Furkan, İbrahim Akın ve Abdülkadir en önemli gol silahları olacak. Bu 5 futbolcu şimdiye kadar rakip filelere toplam 48 gol bıraktı.



PRİM 750 BİN TL

Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun bir üst lige çıkma primini 750 bin TL olarak belirlediği öğrenildi. Kupanın gelmesi halinde futbolcuların adam başı yaklaşık 30 bin TL elde edeceği ifade edilirken, yönetim oranları oyuncuların görev alma sürelerine göre dengeleyecek. Teknik heyet ve diğer kulüp çalışanları içinse ayrı primler belirlenecek.