 Sakarya-Diyarbekir İstanbul’a alındı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Sakarya-Diyarbekir İstanbul’a alındı

    Sakarya-Diyarbekir İstanbul’a alındı
    TFF, pazar gunu Ankara'da oynanması planlanan Sakaryaspor-Diyarbekirspor Spor Toto 3. Lig play-off final macı, guvenlik tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle İstanbul'a aldı. Ataturk Olimpiyat stadında oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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