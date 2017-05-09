 Sakaryaspor şov yaptı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    şov yaptı

    Sakaryaspor şov yaptı
    Spor toto 3. Lig 3. Grup play-off yarı final rövanş maçında , ilk maçta 1-0 yendiği Bayrampaşa'yı Sakarya'da 4-0'la devirip finale çıktı. Tatangalar, Fatih'in 2 ve Hüseyin ile Ferhat'ın golleriyle rakibini mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, finalde Diyarbekirspor'la eşleşti.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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