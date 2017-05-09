Sakaryaspor şov yaptı
Spor toto 3. Lig 3. Grup play-off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, ilk maçta 1-0 yendiği Bayrampaşa'yı Sakarya'da 4-0'la devirip finale çıktı. Tatangalar, Fatih'in 2 ve Hüseyin ile Ferhat'ın golleriyle rakibini mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, finalde Diyarbekirspor'la eşleşti.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Sakaryaspor şov yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.