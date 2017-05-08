Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'na veda etti

3'üncü Lig play off yarı final mücadelesinde Bayrampaşa ile sahasında karşılaşan Sakaryaspor sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılırken, 13 bin 216 kişi kapasiteli Atatürk Stadyumu'nda son karşılaşmasını oynadı. Son karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterirken, mücadeleden galip ayrılmanın sevincini yaşadı. Mücadele sonrasında stat da ilginç görüntüler oluştu. Karşılaşmanın ardından sahaya inen binlerce taraftar Atatürk Stadyumu'ndan kale direkleri, koltuklar ve tabelaları hatıra olarak aldı.



Sakaryaspor 2017-2018 sezonunda karşılaşmalarını 28 bin kişilik yeni stadında oynayacak.



