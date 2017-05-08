Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'na veda etti
Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup play off yarı final karşılaşmasında sahasında Bayrampaşa'yı 4-0 mağlup eden Sakaryaspor finale adını yazdırırken, Atatürk stadyumuna oynanan bu karşılaşma ile veda etti.
3'üncü Lig play off yarı final mücadelesinde Bayrampaşa ile sahasında karşılaşan Sakaryaspor sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılırken, 13 bin 216 kişi kapasiteli Atatürk Stadyumu'nda son karşılaşmasını oynadı. Son karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterirken, mücadeleden galip ayrılmanın sevincini yaşadı. Mücadele sonrasında stat da ilginç görüntüler oluştu. Karşılaşmanın ardından sahaya inen binlerce taraftar Atatürk Stadyumu'ndan kale direkleri, koltuklar ve tabelaları hatıra olarak aldı.
Sakaryaspor 2017-2018 sezonunda karşılaşmalarını 28 bin kişilik yeni stadında oynayacak.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:57
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 227
Yorum
Engindeniz Şenol efendi senin kuyruk acın Fenerbahçeden hiç bir zaman çıkmaz Fenerbahçe ismini duyduğunda korkudan titriyorusun
- Yerel basından eleştiri
Toplam 3
Yorum
Basin mi Bunlar basin derken kendilerini ne olarak goruyolar capulcudan badka bisey degiller gozumde takima zerre katkilari varmi acaba asla
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
Toplam 54
Yorum
taraftar03 hay haysiyetinize karakterinize sizin. adam özür diliyor talisca hareket çekiyor bunun neresini savunuyorsunuz bir alay zavallı bjk yönetimi
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