Çatalca’nın gözü TFF’de
3. Lig 2. Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Çatalcaspor, terör kurbanı oldu.
Kritik Dersim maçı için yola çıkan sarı-kırmızılı ekip, geçiş güzergahına konulan patlayıcı nedeniyle maç saatinde sahada olamadı. PFDK'ye sevk edilen kulüpte şimdi gözler TFF'ye çevrilirken, Çatalcaspor Başkanı Hasan Gökçe, olayın güvenlik güçlerinin kontrolü altında gerçekleştiğini ve hükmen mağlup sayılma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Gökçe, "Bu önemli maç dostluk, barış ve kardeşlik çerçevesinde en kısa zamanda oynanacaktır" dedi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Çatalca’nın gözü TFF’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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