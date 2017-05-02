 Çatalca’nın gözü TFF’de – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Çatalca’nın gözü ’de

    Çatalca’nın gözü TFF’de

    3. Lig 2. Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren , terör kurbanı oldu.

    Kritik Dersim maçı için yola çıkan sarı-kırmızılı ekip, geçiş güzergahına konulan patlayıcı nedeniyle maç saatinde sahada olamadı. PFDK'ye sevk edilen kulüpte şimdi gözler 'ye çevrilirken, Çatalcaspor Başkanı Hasan Gökçe, olayın güvenlik güçlerinin kontrolü altında gerçekleştiğini ve hükmen mağlup sayılma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Gökçe, "Bu önemli maç dostluk, barış ve kardeşlik çerçevesinde en kısa zamanda oynanacaktır" dedi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:00
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